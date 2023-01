Flextrafik-chauffør i retten: - Hun havde brug for sex

En 59-årig mand er tiltalt for blandt andet blufærdighedskrænkelse af en mentalt retarderet kvinde, som han tidligere havde været chauffør for

Tirsdag begyndte en alvorlig sag mod en 59-årig mand ved Retten på Frederiksberg.

Manden er tiltalt for to forhold af blufærdighedskrænkelse og overtrædelse af straffelovens paragraf om udnyttelse af en persons sindssygdom eller mentale retardering for at skaffe sig samleje med vedkommende.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som tirsdag morgen blev læst højt af anklageren i sagen, Tasi Louise Nørskov-Jensen.

Manden nægter sig skyldig, oplyste hans forsvarsadvokat, Julie Ingrid Stage.

Ifølge anklageskriftet udnyttede han en mentalt retarderet kvinde på flere forskellige tidspunkter efter at have mødt hende gennem sit arbejde som flextrafik-chauffør.

I november 2020 skulle den nu tiltalte om aftenen have låst sig ind på kvindens værelse på et bosted i København. Her tog han efterfølgende tøjet af og fremviste sin penis, hvorefter han angiveligt forsøgte at skaffe sig samleje med kvinden, både vaginalt og analt - men hans forsøg mislykkedes.

Da kvinden, der er i 30'erne, henvendte sig til personalet på bostedet og fortalte om hændelserne, kontaktede de sig først flextrafik og derefter politiet.

Det var dog ikke helt sådan, den 59-åriges egen forklaring lød.

Iført grå skjorte og sort jakke forklarede han, hvordan de to udviklede et ’kærlighedsforhold’ med henblik på også at have sex.

Sagens kerne

Sagens anklager lagde ud med at understrege, at hun og den tiltaltes forsvarer er enige på flere punker.

Der er enighed om, at parterne kender hinanden, fordi den 59-årige mand en enkelt gange fungerede som hendes chauffør i 2019.

De er også enige om, at de var i kontakt i løbet af 2020 på både sms og telefon, og at de mødtes fysisk.

Derudover er de enige om, at der har været seksuel fysisk kontakt.

Slutteligt er de også enige om, at kvinden er omfattet af den paragraf, der omhandler udnyttelse af en persons sindssygdom eller mentale retardering.

Til gengæld er parterne uenige om, i hvilket omfang den tiltalte har haft viden om kvindens mentale tilstand, og om han har udnyttet det til at få samleje med hende. Og ifølge anklageren er dette sagens kerne, som retten skal forholde sig til.

'Mundtligt ægteskab'

På tirsdagens retsmøde blev der vist en video-afhøring af det kvindelige offer i sagen fra november 2020. Her fortalte hun om, hvordan den 59-årige mand opsøgte hende ad flere omgange, efter han fik hendes telefonnummer i forbindelse med sit arbejde som chauffør.

Han opsøgte hende med gaver i form af sodavand, is og parfume, og hun lukkede ham selv ind i sin lejlighed.

Ifølge den 59-årige var deres forhold kærligt, og de indgik også på et tidspunkt et mundtligt ægteskab, hvorefter de forsøgte samleje ad flere omgange, men det mislykkedes. Kvinden bekræftede også selv det mundtlige ægteskab i videoafhøringen.

Den 59-årige er i forvejen juridisk gift med en anden kvinde, som han også har voksne børn med - men konen kendte ikke til det forhold, som han havde til sagens omtalte kvinde.

- Vi indgik ægteskabet, fordi vi gerne ville have sex, forklarede tiltalte i retten.

Omkring de efterfølgende forøg på samleje, som foregik i kvindens lejlighed på hendes bosted, sagde hun:

- Det var ikke så godt i hvert fald.

- Han sagde, du skulle gøre noget, og så gjorde du det? bliver hun spurgt på afhøringsvideoen.

- Ja, svarer hun.

- Kunne du lade være med at gøre det?

- Jeg fik ikke lov til det. Alt gik stærkt, jeg fik ikke lov til at sige noget.

Hvorfor tror du, han er hos dig?

- For at få noget andet som han har brug for. For at gå i seng med mig.

- Kunne du sige nej?

- Jeg turde ikke sige nej.

- Havde han sagt, hvad der ville ske med dig, hvis du ikke gjorde det?

- Nej.

'Hun savnede sex'

Undervejs spurgte anklageren ind til den tiltalte for at finde ud af, hvorvidt han var bevidst om kvindens mentale tilstand.

- Jeg tvivler slet ikke på, at hun er en ganske almindelig kvinde. Hun er en intelligent og voksen kvinde, svarede den 59-årige.

På intet tidspunkt oplevede han, at hun gjorde modstand eller ikke havde lyst - ligesom han heler ikke oplevede, at hun ville stoppe med at skrive med ham. Ifølge ham sagde hun også, at hun elskede ham.

- Jeg betragtede hende som en pige, der havde brug for sex eller savnede sex. Den måde, hun gav mig kram og kyssede mig på, var med stor lyst. Det var en varm følelse.

Sagen fortsætter efter planen 10. januar.