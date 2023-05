Flixbus-chauffør kørte med telefon i hånden: 'Fuldstændig grotesk'

En passager fik nok af to Flixbus-chauffører og besluttede sig for at filme deres gentagne brug af mobilen under kørsel på ruten Aalborg - København

'Du og andre kan føle jer trygge, når I rejser med os.'

Sådan lyder en af de første sætninger, du støder på, når du besøger Flixbus' hjemmeside.

Men det føltes langt fra trygt, da 36-årige Cecilie Korsbek mandag morgen skulle med bus fra Aalborg til København for at besøge sin søster. For fra sin plads forrest i bussen, lige bag førersædet, kunne hun følge med i, hvordan de to chauffører begge brugte deres telefon, imens de kørte.

- Jeg sidder jo helt tæt på, og det er bare ubehageligt at have følelsen af, at de slet ikke har styr på, hvad de laver og slet ikke koncentrerer sig om det, siger Cecilie Korsbek til Ekstra Bladet.

Satte musik på

Hun fortæller, at der var én chauffør, da hun stod på, og at de kort efter et stop i Aarhus samlede en anden chauffør op. Efter endnu en pause overtog den nyankomne chauffør rattet.

- Den nye chauffør sætter sig så med sin telefon sådan ude i siden og sidder skiftevis og kigger lidt på Messenger og nogle andre ting, han åbner, beskriver Cecilie Korsbek og fortæller, at han efterfølgende fandt et kort frem på telefonen.

Senere stoppede bussen igen, hvor chauffør nummer to steg af, og den første chauffør satte sig tilbage ind på førersædet.

- Han tager meget tydeligt sin telefon frem og begynder at sidde med den. Jeg tror, at han måske ender med at sætte noget musik på. Han har den sådan foran sig, og jeg kan bare se, at han sidder og kigger ned.

Cecilie Korsbek overvejede undervejs at sige noget til de to chauffører, men hun endte med at lade være.

- Når man sidder ene kvinde, så var jeg bange for at sige: 'Hallo, kan I ikke lige koncentrere jer om det, I laver?'. For jeg vidste jo ikke helt, hvordan de ville agere. De kunne ikke tale dansk, og så skulle jeg til at formulere mig på engelsk, og ville de nu blive mega vrede eller ikke have mig med, eller?

36-årige Cecilie Korsbek bor i Jylland og var i København for at besøge sin søster. Privatfoto

Fuldstændig grotesk

Derfor valgte Cecilie Korsbek i stedet at dokumentere chaufførernes brug af mobiltelefon. Hun har sidenhen kontaktet Flixbus, som nu har tilbudt at refundere den ene af hendes billetter.

Hun havde også købt billet til hjemturen, men endte med at købe en flybillet, fordi hun ikke ønskede at køre med Flixbus igen.

- Jeg synes bare, at det er forkasteligt, at det sker. Én ting er, at det er ulovligt, men så er det også bare etisk ukorrekt at sidde og have ansvaret for så mange mennesker på en bus og så være fraværende. Og så er det jo farligt, og det er det, der er essensen. Det kunne jo hurtigt gå galt - det handler bare om at kigge væk lidt for længe.

- De har ansvaret for mange mennesker og forældre, der sætter deres børn på bussen, så jeg synes jo, at det er fuldstændig grotesk, siger Cecilie Korsbek.

Intern undersøgelse

Ekstra Bladet har foreholdt Flixbus videoerne fra busturen og spurgt dem, hvorvidt chaufførernes opførsel er acceptabel, om deres kunder kan føle sig trygge ved at køre med dem, om hændelsen vil få konsekvenser for de pågældende chauffører, og hvad virksomheden vil gøre for at undgå, at lignende hændelser finder sted i fremtiden.

De skriver i et skriftligt svar:

'Vores højeste prioritet er vores passagerers sikkerhed og velbefindende. Vi arbejder på at indsamle al nødvendig information for at forstå situationen fuldt ud.'

'Der vil være en intern undersøgelse, og vi forbeholder os retten til at pålægge chaufføren sanktioner.'