Fløjet til Rigshospitalet efter ulykke

Politi og redningsmandskab er onsdag rykket ud til en bilulykke på Solbjergvej i Ørslev i Kalundborg Kommune.

Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi Boye Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Meldingen lyder, at én formentlig har været fastklemt og er blevet klippet fri og fløjet til Riget.

- Det er sket på en mindre vej, og vi ved ikke, hvad der er sket, og hvorfor man er kørt galt, fortæller vagtchefen.

Han oplyser, at der sad to personer i bilen, og at der formentlig ikke har været andre biler involveret i ulykken. Tilstanden på den person, der er fløjet til Rigshospitalet, er ukendt.

Anmeldelsen indløb klokken 14.17, og onsdag eftermiddag er der en enkelt patrulje tilbage på stedet, som afventer en bilinspektør.

Boye Rasmussen oplyser desuden, at det har været en travl eftermiddag for Midt- og Vestsjællands Politi, som på lidt over to timer er rykket ud til syv færdselsuheld. Der har ikke umiddelbart været tale om alvorlig personskade ved de andre uheld.

