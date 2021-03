Flugtbil: Har været i brug siden drabet

Servet Abdilja var et uskyldigt offer, og gerningsmændene menes at have relationer til den forbudte bande LTF

Politiet forventer at få svar inden for de næste par uger på, om der er et hit på undersøgelserne af den sorte Audi A6, der blev brugt som flugtbil for gerningsmændene bag det uopklarede drab på Servet Abdilja.

Det fortæller vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard fra afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi.

Den 16-årige dreng blev et uskyldigt offer for bandekrigen mellem banderne LTF og Brothas, da han blev skudt med seks skud fra en pistol og en revolver af tre maskerede og sortklædte gerningsmænd foran sin opgang i Ragnhildsgade på ydre Nørrebro 16. oktober 2017.

Politiets efterforskning har slået fast, at Servet Abdija, 16, blev offer for en frygtelig fejltagelse. Den uskyldige dreng blev dræbt under bandemedlemmers jagt på rivaler. Privatfoto

Flugtbilen kom først i politiets besiddelse for en lille måneds tid siden og bliver nu undersøgt for dna og fingeraftryk.

Forbindelse til LTF

Politiets teori er, at drengen blev dræbt af mænd med forbindelse til banden Loyal To Familia

- Det vigtige lige nu er at få lagt et LTF-medlem eller en relateret fast i den bil, og så er vi i hvert fald et skridt nærmere, siger Bjarke Dalsgaard.

Vicepolitiinspektøren ønsker ikke på nuværende tidspunkt at fortælle, hvordan de fandt frem til bilen.

- Har bilen været på gaden siden drabet?

- Den har været i brug siden drabet og har faktisk været i et par ejeres hænder, siger han og fortsætter:

- Vi er selvfølgelig også klar over, at det gør det sværere at finde spor, at den har været i brug, fremfor at den bare havde holdt på en parkeringsplads, siger han.

Politiet har offentliggjort denne grafik over bilens flugtrute. Politifoto

Servet Abdija havde ingen relationer til kriminelle miljøer, og politiet er overbeviste om, at de tre gerningsmænd forvekslede teenageren med et bandemedlem, der skulle likvideres. De ved dog ikke, hvem det reelle mål var.

- Hvis der havde boet en gangster i opgangen, så var vi nok hurtigere kommet frem til konklusionen om, at det var ham, der skulle være ramt i stedet for. Men det er der ikke. Vi ser også bare i den verden, at det går stærkt, siger Bjarke Dalsgaard.

Efter politiet offentliggjorde de nye oplysninger i sagen, er der kommet ti henvendelser.

Der er dog endnu ikke noget, der har givet et gennembrud i sagen, og politiet vil stadig gerne høre fra folk, der har oplysninger i sagen.