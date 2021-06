Flugtbilist bag påkørsel af betjent er anholdt

En 20-årig mand, som fredag menes at have påkørt en politibetjent i Aarhus, er blevet anholdt.

Det oplyser Østjyllands Politi i et tweet natten til mandag.

De nærmere omstændigheder omkring anholdelsen oplyses der intet om.

En passager i bilen har desuden meldt sig selv, lyder det fra politiet, som vil informere yderligere om anholdelsen i en pressemeddelelse mandag morgen.

Påkørslen af betjenten fandt sted i det vestlige Aarhus fredag aften i krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Åbyhøj.

Betjenten var i gang med at lægge såkaldte stop sticks ud på kørebanen for at få standset flugtbilisten, da bilisten påkørte ham i høj fart.

Efter ulykken flygtede bilisten ud ad Silkeborgvej. Den 31-årige betjent er i kritisk tilstand.

I forbindelse med eftersøgningen af føreren og passageren offentliggjorde Østjyllands Politi navne og billeder af begge.

Østjyllands Politi efterlyste Mohamad Tarek Younes i forbindelsen med påkørslen af den 31-årige betjent. Foto: Politifoto

En mand, der er identisk med den 20-årige person, som nu er anholdt, fortalte i januar til TV2 Østjylland i forbindelse med et tv-indslag om vanvidsbilisme i Aarhus Vest, at han var kendt som 'vanvidsbilisten' i sit nærområde.

- Jeg kører selv meget hasarderet. Jeg er kendt som vanvidsbilisten her rundt omkring, lød det fra den unge bilist, som tv-stationen havde mødt på en tankstation i Aarhus Vest.

- Jeg kører over for rødt hele tiden. Det er ikke, fordi en rød lygte skal forhindre mig i at køre over. Hvis der er frit, så kører jeg jo bare.

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med Østjyllands Politi natten til mandag.