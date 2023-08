Flugtbilist fængslet: Kvinde alvorligt kvæstet

En mand er lørdag blevet varetægtsfængslet efter en bilulykke på Frederiksberg forleden, hvor to kvindelige cyklister blev påkørt.

Det oplyser Københavns Politi om udfaldet af et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg.

Den 29-årige mand sigtes blandt andet for uagtsomt at have påført den ene kvinde betydelige skader.

Ulykken skete torsdag lidt før klokken 13 i krydset Nordre Fasanvej og Howitzvej.

I en lejet Renault Zoe kørte manden op på cykelstien og ramte her de to cyklister bagfra, har politiet tidligere oplyst.

En 25-årig kvinde fik alvorlige skader, mens en kvinde på 51 år fik lettere kvæstelser.

Bilisten har ikke kørekort, oplyser politiet lørdag. Desuden sigtes manden for ikke at være kommet en svært tilskadekommen til hjælp.

Bilisten stak af efter påkørslen, og da det ikke lykkedes for politiet umiddelbart af finde ham, blev han fredag ved middagstid efterlyst offentligt. Senere fredag lykkedes det dog politiet at lokalisere den 29-årige.

I Retten på Frederiksberg har dommeren bestemt, at varetægtsfængslingen skal vare i 27 dage.