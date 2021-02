Flugtkonge: 'Farlig og bevæbnet'

Han er dømt for drab, flygtet fra to fængsler og efterlyst internationalt. Men ingen ved, hvor tyskeren er

Efter mere end 21 år på flugt bliver den 51-årige tysker Norman Volker Fanz endnu gang efterlyst af politiet verden over.

Det skriver Interpol.

Franz flygtede fra et portugisisk fængsel i 1999. Her sad han fængslet for en lang række grove forbrydelser.

I 1996 blev han dømt skyldig i drab, da han kastede en granat ind i en bil, hvorved to personer blev dræbt.

For drabene modtog han en livstidsdom, men det var altså ikke nok til at holde ham bag tremmer, da han formåede at flygte fra det tyske fængsel.

Myndighederne mener, at han har stået bag yderligere tre drab, før han blev pågrebet i Portugal 1998.

I Portugal boede han samme med sin familie og arbejdede i ejendomsbranchen under dæknavne som Carsten Müller og Michael Steuver.

Men i 1999 lykkedes det ham altså at flygte fra endnu et fængsel, og siden da har han været forsvundet.

Interpol beretter om, at man mener, at Norman Volker Franz er bevæbnet og farlig.

