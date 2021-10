Fly fra Forsvaret måtte sikkerhedslande

Et Challenger-fly fra Forsvaret måtte vende om på vej til Grønland og endte med at sikkerhedslande i Karup

Et Challenger-fly fra Forsvaret er torsdag kort før klokken 18 sikkerhedslandet i Flyvestation Karup.

Det bekræfter Værnsfælles Forsvarskommando over for Ekstra Bladet.

- Flyet lettede fra Aalborg Lufthavn og fløj mod Grønland i formiddag. Da de så var kommet et stykke nordpå, opdagede de en fejlmelding på flyet, så de vendte om og fløj mod Aalborg, lyder det fra Lars Skjoldan fra Værnsfælles Forsvarskommando.

I første omgang var det meningen, at flyet skulle lande, men i stedet valgte man at sende flyet mod Flyvestation Karup. Her stod politi og redningstjeneste klar til at tage imod flyet i tilfælde af, at landingen ikke skulle gå efter planen.

- De har fløjet rundt et stykke tid for at brænde brændstof af, og man valgte at flyve til Karup, fordi der er en længere landingsbane, siger han.

Han fortæller, at der var en fejlmelding på flyets landingsstel. Flyet er dog landet på hjulene i Karup og er stoppet helt normalt på landingsbanen.

Der var fem personer om bord på flyet. De er alle i god behold.