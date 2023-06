Fly styrtet i vandet i Sverige: Lig fundet

To personer var om bord på et fly, der søndag aften styrtede ned. Natten til mandag er deres lig fundet

Et lille propelfly styrtede søndag aften i vandet uden for Norrköping i Sverige.

Ifølge den svenske søfartsstyrelse, Sjöfartsverkets, oplysninger var to personer ombord på flyet, da ulykken skete. Det skriver Aftonbladet.

Omkring klokken et natten til mandag oplyser politiet, at man har fundet to lig i vandet tæt på vraget, der ligger på havbunden

Massiv eftersøgning

Flyet fløj fra Polen og havde oprindeligt kurs mod Dala-Järna, da piloten pludselig ændrede ruten til Skavsta Det er uvist, hvorfor ruten blev ændret, og hvad der forårsagede styrtet.

Redningsmandskab, kystvagten, flere eftersøgningsbåde og en redningshelikopter fra Visby deltager i eftersøgningen.

- Det er et lille propelfly, som vi via radar så miste en del højde. En person, der kontaktede alarmcentralen, hørte et stort plask fra vandet, siger Sara Eriksson.

Indtil videre har man fundet en del vragdele fra flyet i vandet, lyder det.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at identificere de omkomne.

Opdateres ...