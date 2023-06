Fly styrtet i vandet i Sverige

En lille fly er søndag aften styrtet i vandet uden for Norrköping i Sverige.

Ifølge den svenske søfartsstyrelsens oplysninger var to personer ombord på flyet, da ulykken skete. Det skriver Aftonbladet.

- Vi ved endnu ikke, hvad der har forårsaget ulykken, men vi har fuld fokus på at få fundet disse personer, siger Sara Eriksson, presseofficer i søfartsstyrelsen, til mediet.

Redningsmandskab, kystvagten, flere eftersøgningsbåde og en redningshelikopter fra Visby deltager lige nu i eftersøgningen.

Indtil videre har man fundet en del vragdele fra flyet i vandet, lyder det.

"Det, der sker nu, er, at en flok dykkere har fokuseret på et sted, hvor vi har fundet olie, der flyder op. Ved hjælp af ekkolod har vi set en forhøjning på bunden der, som vi mistænker for at være et vrag, siger Sara Eriksson.

