Flydrama i København: Piloter kæmpede for at få fly i luften

Et flydrama i Københavns Lufthavn i Kastrup 8. april var mere alvorligt end først antaget, da en Airbus A320 fra Portugal med 109 personer ombord måtte afbryde landingen og gå i luften igen.

Nu viser Havarikommissionens indledende undersøgelser, at tre ud af fire 'døre' i venstre motor - de såkaldte 'thrust reverser doors' - stod åbne, og at motoren derfor kørte i tomgang, da piloterne gav fuld gas for at gå i luften igen efter den mislykkede landing.

'Dørene' bruges til at luftbremse flyet, når hjulene rammer landingsbanen, men de skal lukke straks, hvis piloterne beslutter sig for at gå i luften igen i en såkaldt 'Go-around'.

Havarikommissionen undersøger nu, hvorfor de tre 'thrust reverser doors' ikke lukkede på venstre motor, da piloterne gav fuld gas for at stige til en sikker højde efter den afbrudte landing.

De åbne døre betød, at flyet ikke fik nok højde eller fart, og flyet begyndte at 'trække' mod venstre på grund af luftmodstanden fra de åbne døre, og fordi der ikke var kraft på den venstre motor.

Piloterne kaldte 'Mayday', og brand- og redningstjenesten gjorde klar til en nødlanding i Kastrup.

En 'giftig' situation

Luftbremserne må ikke kunne aktiveres, mens flyet er i luften. De bruges kun på landingsbanen for at bremse flyet under landingen og aflaste hjulbremserne.

- Det må ikke kunne ske, og det her er en 'giftig' situation, siger ekspert i flysikkerhed Paul Hulme Harrison til Ekstra Bladet.

- Vi har tidligere set ulykker, der skyldes, at luftbremserne er blevet aktiveret, mens flyet var i luften.

Tre ud af fire 'døre' til luftbremsesystemet stod åbne på den venstre motor, så flyet måtte gå i luften igen og lande på en motor. Foto: Havarikommissionen

Det lykkedes dog piloterne på TAP-flyet med registreringen CS-TNV at få kontrol over flyet alene med den højre motor. Flyet landede kort efter sikkert på bane 22L og ingen kom til skade under den dramatiske hændelse, som Havarikommissionen efterforsker som 'alvorlig'.

Der var ingen skader på flyet, og oplysninger om, at den ene vinge skulle have rørt landingsbanen under den mislykkede landing, er afkræftet.

Flyekspert Paul Hulme Harrison vurderer, at cockpit-besætningen har været på en svær opgave, men at de klarede situationen flot.

- De har reageret skarpt og professionelt. Men der er sket noget, som ikke må ske. 'Thrust reverser doors' må ikke kunne være åbne, mens flyet er i luften. Nu er det op til Havarikommissionen at finde ud af, hvad der skete, siger han.

Farlig vind

Det portugisiske fly skulle lande klokken 12.05 på bane 30, tværbanen i Københavns Lufthavn, der kun benyttes ved specielle vindforhold.

Da flyet var ved at lande, blev det tilsyneladende ramt af 'windshear', hvor vinden pludselig skifter hastighed og retning.

Piloterne mente, at en landing var farlig og besluttede sig for en såkaldt TOGA, der betyder 'Take-off/Go-around', hvor flyet går i luften igen for at 'gå rundt' til en ny landing. Det betyder, at flyet skal have tilstrækkelig fart til at nå op til en sikker højde, før en ny landing indledes.

Det er en procedure, der også kan klares på kun én motor. Men når den anden motor så har udfoldede luftbremser og kører i tomgang, kommer den i praksis til at trække flyet 'baglæns' og modarbejde kraften fra den motor, som arbejder normalt.

Det kan i værste fald betyde, at flyet mister opdrift, staller og styrter.

Havarikommissionen fortsætter undersøgelserne af episoden med blandt andet gennemgang af data fra flight- og voice-recorderne.

Flyet er frigivet, og det fløj ifølge Flightradar24.com mandag hjem til Lissabon.

Mord, flystyrt og ulykker: Her er Kennedy-familiens vilde tragedier