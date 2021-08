Flygtede fra aggressiv mand

En udadreagerende mand er blevet anholdt, efter at han slog en 41-årig mand i ansigtet kort før midnat natten til onsdag.

Det fortæller vagtchef Bjørn Pedersen ved Syd- og Sønderjyllands Politi onsdag morgen.

Optrinnet fandt sted på gaden i et beboelsesområde i byen Tiset ved Gram, hvor et par borgere måtte søge tilflugt fra den 47-årige mand, der beskrives af politiet som 'provokerende og aggressiv'.

- Vi får en anmeldelse om uro og uorden, og da vi er på vej derud, udvikler det sig til, at han udøver vold på en af mændene ude på gaden, siger vagtchefen.

- Beboerne søger tilflugt indenfor, og han banker på døre og vinduer for at komme ind, siger han videre.

Manden, der blev slået i hovedet, kom ikke noget alvorligt til skade. Da politiet ankom til adressen, var den 47-årige mand fortsat ikke faldet ned.

- Vi kører ham fra Gram til politistationen i Esbjerg, og det er alligevel et stykke vej, og der er han stadig oppe og køre. Det er usædvanligt.

- Normalvis ville en mand i hans alder være faldet ned efter noget tid og kommet på bedre tanker, men det er ikke tilfældet, siger Bjørn Pedersen.

Politiet fortæller, at manden skal afhøres, når han er kølet ned. Politiet forventer, at et retsligt efterspil følger.