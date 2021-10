Flygtede fra dansk politi - anholdt i Bulgarien

En 29-årig mand bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Fremstillingen bliver dog næppe nogen ny oplevelse for manden. Det er således anden gang på få måneder, at han får lov til at se en dommer i øjnene med et krav om fængsling hængende over hovedet.

2. juni blev han nemlig også fremstillet i grundlovsforhør, og her blev det besluttet, at han skulle varetægtsfængsles.

Da han efterfølgende skulle køres til arresten i Aarhus, lykkedes det imidlertid manden at flygte, og han blev efterfølgende efterlyst af politiet.

I første omgang mente politiet, at han måtte befinde sig i Odense eller omegn, men manden har siden fundet vej til Bulgarien. Her er han nemlig 7. oktober blevet anholdt, oplyser Østjyllands Politi.

Manden er siden blevet fragtet til Danmark, og han bliver derfor nu atter stillet for en dommer med krav om fængsling i forbindelse med et grundlovsforhør i Aarhus.

Den 29-årige mand, der betegnes som bandemedlem, blev i sin tid anholdt for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg.