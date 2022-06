Flygtede hjemmefra - blev sendt til Pakistan

Et forældrepar på hhv. 39 og 49 år er tiltalt for mishandling og frihedsberøvelse af kvindens datter, som ifølge tiltalen blev holdt fanget i Pakistan i mere end tre år. De nægter sig skyldige

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Hun rejste med sin mor til Pakistan i den tro, at det skulle være en ferie. I stedet endte hun med i tre og et halvt år at blive frihedsberøvet, holdt fanget og forsøgt tvangsgiftet med et familiemedlem.

Det er efter anklagemyndighedens opfattelse, hvad der overgik en dansk-pakistansk pige på blot 15 år, da hun med sin mor rejste ud af landet i 2017.

Moderen, 39 år, og pigens 49-årige stedfar sidder på anklagebænken i en sag om blandt andet langvarig mishandling og frihedsberøvelse. De nægter sig skyldige.

Gik på gaden uden sko

Allerede i december 2016 var teenagedatteren i kontakt med politiet. Det kom frem under specialanklager Peter Godsks forelæggelse af sagen i Retten i Glostrup.

Om aftenen 16. december gik pigen på gaden uden sko på, da en kvinde samlede hende op. Hun blev kørt til Albertslund politistation, og her fortalte hun, at hun havde været udsat for vold i hjemmet, og at hun ikke ville tilbage.

På billeder, der blev taget dengang, og som tirsdag blev fremvist i retten, fremstod hun forgrædt og med mørke mærker på hænderne.

I sidste ende under afhøringen gav pigen udtryk for, at hun ikke ønskede at anmelde sin mor. I stedet ville hun have hjælp til, hvordan de to kunne lære at tackle deres konflikter. I en kort periode blev hun frivilligt anbragt uden for hjemmet, men ønskede så at komme hjem. I slutningen af december blev hun hentet af sin mor og stedfar.

Ved årsskiftet skiftede pigen til en skole, som anklagemyndigheden beskriver som en muslimsk friskole. Forsvareren for stedfaderen anfægter dog den karakteristik.

I februar - omkring to måneder efter at hun sad på politistationen i Albertslund - rejste hun med sin mor til Pakistan.

Hvor hun endte med at være indtil efteråret 2020. Ifølge politi og anklagemyndighed imod sin vilje.

Ifølge anklageren lykkedes det hende her at komme hjem med hjælp fra den danske ambassade. På det tidspunkt var hun blevet 18 år.

Herefter boede hun hos stedfaderen indtil sommeren 2020. Da moderen året efter kom hjem, blev parret anholdt 15. juli.

'Bliv brud eller dø'

Parret er tiltalt for mishandling af kvindens datter Fra 2015 til efteråret 2020. I en periode på tre og et halvt år fra 2017-2020 er de tillige tiltalt for frihedsberøvelse ved at holde datteren fanget forskellige steder i Pakistan.

Datteren fik frataget sit pas, blev nægtet at rejse hjem til Danmark og blev holdt låst inde i forskellige huse, hvor der ikke var adgang til telefon eller internet.

I Pakistan forsøgte parret at tvinge datteren til at indgå ægteskab med et familiemedlem. Moderen sagde ifølge anklageskriftet til sin datter, at kvinderne i deres familie ’kun forlod huset som brude eller som lig’. Ved en anden lejlighed er moderen tiltalt for at have holdt en pistollignende genstand mod sin datters pande.

Både moderen og stedfaren deltog i volden, men det fremgår af anklageskriftet, at det især er moderen, politiet mener har været den aktive part.

Forud for frihedsberøvelsen i Pakistan skal datteren flere gange om ugen være blevet udsat for grov vold i familiens hjem i hhv. Albertslund og i Taastrup, lyder tiltalen.

Ifølge anklageskriftet blev datteren slået, sparket, revet i håret. Hendes hoved blev slået mod håndvasken, så hun fik sår på læben og hævelse i ansigtet, hun er ved en episode blevet slået i ansigtet med en ratlås, mens moderen ved en anden episode skal have brugt en træbøjle og et strygejern til at tæve hende på kroppen.

På et tidspunkt skal moderen også have snøret en leding omkring sin datters hals og sagt, at hun havde bragt hende ind i den her verden, og hun kunne tage hende ud af den igen’.

Moderen er også tiltalt for at tilgå datterens mobiltelefon og kopiere private billeder, hvor pigen optræder nøgen og lepåklædt. Dem skal moderen have truet med at sende til stedfaderen og flere andre, hvis datteren ikke rettede ind.

Både moderen og stedfaderen nægter sig skyldig i alle anklager.

Æresdrab på motorvejen

Ekstra Bladet sætter fokus på æresforbrydelser. I Flensburg sidder en dansk-syrisk mand på anklagebænken for at dræbe sin kone på den tyske motorvej. Læs mere her.

Anklage: Stak sin kone ihjel på motorvejen

Flere eksperter over for Ekstra Bladet har kritiseret, at der er et stort mørketal af æresdrab i Danmark.

Jens Espensen, tidligere leder af lokalpolitiet i Gellerup, mener, at 'æressager er et uopdyrket område'.