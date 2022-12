Flypassagerer får hovedskader under turbulens nær Hawaii

36 mennesker kom til skade - 11 af dem alvorligt - da deres fly pludselig ramte ind i voldsom turbulens på vej fra Phoenix i den amerikanske delstat Arizona til Honolulu på Hawaii.

Det skriver lokale medier.

I alt modtog 36 patienter behandling af ambulancereddere. 11 af dem er bragt til lokale hospitaler i alvorlig tilstand.

Yderligere 9 patienter meldes i stabil tilstand. Deres skader varierer fra alvorlige hovedskader og bevidsthedstab til flænger og blå mærker.

Den yngste patient er en 14 måneder gammel baby.

Det skriver avisen Honolulu Star-Advertiser ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Fly HA35 fra PHX til HNL stødte på alvorlig turbulens og landede sikkert i HNL klokken 10.50 i dag, oplyser luftfartsselskabet Hawaiian Airlines på Twitter natten til mandag dansk tid.

- Der blev ydet lægehjælp for mindre skader til flere gæster og besætningsmedlemmer i lufthavnen. Nogle blev transporteret til lokale hospitaler for yderligere behandling.

Passager Kaylee Reyes fortæller til lokalmediet Hawaii News Now, at flyet var omkring 30 minutter fra landing, da turbulensen ramte.

Kaylee Reyes' mor havde lige sat sig ned, da hændelsen skete, og hun havde ikke nået at spænde sit sikkerhedsbælte.

- Hun fløj op og ramte loftet, siger Reyes og tilføjer, at turbulensen kom fra det ene øjeblik til det andet.

En anden passager ved navn Jazmin Bitanga fortæller, at der var to gange, hvor flyet pludselig tabte højde.

Den ene gang skete det så voldsomt, at hendes kærestes metalvandflaske fløj op og lavede revner i loftet over dem.

- Jeg vendte mig rundt og så et par folk, der blødte, siger Bitanga til Hawaii News Now.

- Alle vegne var der folk, der græd, tilføjer hun.

En talsmand for Hawaiian Airlines oplyser til Honolulu Star-Advertiser ifølge Reuters, at Airbus A330-flyet stødte på alvorlig turbulens, da det nærmere sig Hawaii.

Flyet havde 278 passagerer og 10 besætningsmedlemmer om bord.

Ifølge USA's nationale vejrtjeneste (NWS) skete den voldsomme turbulens i godt 10 kilometers højde.

- Vi tror, at flyet kan være fløjet gennem et tordenvejr, som kan have forårsaget den alvorlige turbulens, siger NWS-meteorolog Genki Kino til Hawaii News Now.