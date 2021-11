Flystyrt i Norge: Tre døde

To elever og en flyinstruktør er døde, efter at lille fly tirsdag eftermiddag er styrtet ned i Larvik i Norge

Tre personer har mistet livet, efter at et lille fly er styrtet ned i et skovområde i Tvedalen ved Larvik i Norge, som ligger lidt over 100 kilometer syd for Oslo.

I en pressemeddelelse oplyste det lokale politi, at det var en flyinstruktør og to elever, der var omkommet i ulykken.

Det skriver det norske medie VG.

- Det er dybt tragisk og alvorligt, men vi ser, at sådan noget kan ske. Nu skal vi tage os af de efterladte. Indtil videre kan vi ikke fastslå noget om årsagen, siger politistationschef i Larvik Tor Eriksen ifølge VG.

Ifølge politiet kom meldingen om flyulykken klokken 09.20, og fordi terrænet er så ujævnt, tog det tid for redningsmandskabet at komme frem til ulykken.

Fra indsatslederen lød det, at flyet var totalhavareret.

Alle tre var tilknyttet til Pilot Flight Academy, som er en flyskole.

På nuværende tidspunkt er den norske havarikommission ved at forsøge at finde frem til årsagen bag styrtet.

De pårørende er underrettet.

Foto: Trond Reidar Teigen/Ritzau Scanpix