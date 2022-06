Flyttefirma hårdt ramt af omfattende hærværk

Søndag blev et flyttefirma i Køge udsat for groft hærværk. Det har fået så alvorlige konsekvenser for firmaet, der måske er nødt til at dreje nøglen om, mener direktør Thomas Mortensen

Et sjællandsk flyttefirma er blevet udsat for så groft hærværk på alle virksomhedens flyttebiler, at det har efterladt ejeren i en tilstand af chok.

- Det føles som en ond drøm. Det er fuldstændig surrealistisk, og det føles ikke virkeligt.

- Det er mit livsværk, som måske skal lukke og slukke efter 20 år.

Det siger Thomas Mortensen, der er direktør i Flyttefirma Sjælland, til Ekstra Bladet.

Skader på flyttebiler

Hærværket blev opdaget tidligt søndag morgen, da de første medarbejdere mødte ind for at læsse kasser ind i de store flyttebiler.

- Jeg får et opkald søndag morgen om, at alle fordæk er blevet ødelagt, fortæller Thomas Mortensen, der kort efter befinder sig i virksomheden for at inspicere skaderne.

Senere bliver Thomas og hans medarbejdere klar over, at det ikke kun er fordækkene, der er blevet ødelagt, men samtlige dæk på alle firmaets flyttebiler.

Artiklen fortsætter under billedet..

Gerningsmændene har boret huller i dækkene på virksomhedens flyttebiler. Privatfoto.

- De har taget en boremaskine med et stort bor, og så har de boret hul i alle vores dæk. Ikke kun dem, der sidder udvendigt, men også de indvendige dæk, der sidder indenunder bilen.

- Jeg har intet overblik over alle skaderne. Jeg opdager hele tiden nye ting, siger han.

Hærværket er så omfattende, at Thomas Mortensen ikke er færdig med at opgøre skaderne tirsdag. I fællesskab med politiet er han stadig i gang med at danne et overblik over indbruddet og den massive hærværk.

Overvågning i virksomheden

Gerningsmændene har klippet hul i hegnet ind til virksomheden, og derigennem har de fået adgang til flyttefirmaet. Virksomheden har tidligere installeret overvågningskameraer, der overvåger de mange flyttebiler om natten.

- Vi kan se, at det drejer sig om adskillige personer, der har været inde og lave hærværk, siger Thomas.

- Det er et målrettet og velovervejet angreb, hvor gerningsmændene har ødelagt alle 14 køretøjer.

Artiklen fortsætter under billedet..

Gerningsmændene har klippet hul i det omkringliggende hegn for at komme ind til virksomheden. Privatfoto.

Thomas anslår, at skaderne indtil videre løber op i 500.000 for de ødelagte dæk, men at det sagtens kan blive højere.

- Jeg håber, at min forsikring kan dække skaderne, men det er usikkert på nuværende tidspunkt. Jeg bliver måske nødt til at dreje nøglen om på grund af det her, siger Thomas Mortensen.

Flyttefirma Sjælland har 26 ansatte, der nu går en usikker fremtid i møde, da de ikke ved, hvornår de kan komme på arbejde igen.

Thomas Mortensen har meldt sagen til politiet, som ser meget alvorligt på sagen, som de beskriver som omfattende hærværk.

Direktør i Flyttefirma Sjælland, Thomas Mortensen, fortæller, at det er usikkert, at virksomheden overlever hærværket. Privatfoto.