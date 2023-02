Flytter 2000 bandemedlemmer til 'megafængsel'

Regeringen i El Salvador har taget drastiske midler i brug for at få bugt med stigningen i antallet af drab. Fredag tog de endnu et skridt, da de flyttede 2000 formodede bandemedlemmer ind i et såkaldt 'megafængsel'

Et fængsel med plads til 40.000 fanger står nu færdigbygget i El Salvador, og fredag blev de første 2000 indsatte flyttet dertil.

Det skriver The Guardian.

Fængslet har fået navnet 'Terrorism Confinement Centre', og er ifølge The Guardian det største fængsel i hele Amerika.

Her ses det nye fængsel udefra. Foto: El Salvadors regering/Ritzau Scanpix

'Deres nye hjem'

'Det her bliver deres nye hjem, hvor de vil bo i årtier, blandet sammen, ude af stand til at gøre mere skade mod befolkningen,' skrev El Salvadors præsident Nayib Bukele i et opslag på Twitter fredag.

I samme opslag deler han en video fra den store flytning, hvor man blandt andet ser utallige skaldede, tatoverede mænd kun iført hvide boxershorts bliver guidet ind på række med hænderne over hovedet.

Stigning i antal drab

I El Salvador har man de seneste år oplevet en markant stigning i antallet af banderelaterede drab, og derfor sætter regeringen hårdt mod hårdt. Allerede for et år siden stemte kongressen for at indføre en undtagelsestilstand, som skulle gøre det muligt at suspendere visse rettigheder i forbindelse med bekæmpelsen af kriminalitet.

Det er siden blevet forlænget flere gange.

Foto: El Salvadors regering/Ritzau Scanpix

Det betyder blandt andet, at politiet kan anholde personer uden en kendelse, og at tilbageholdte personer ikke længere har ret til en advokat. Siden undtagelsestilstanden trådte i kraft er over 64.000 personer blevet anholdt.

Ifølge The Guardian har menneskerettighedsorganisationer hævdet, at de nye regler har ramt flere uskyldige mennesker, som er blevet anholdt og fængslet på et fejlagtigt grundlag, og at flere uskyldige er døde i myndighedernes varetægt.

Foto: El Salvadors regering/Ritzau Scanpix

Foto: El Salvadors regering/Ritzau Scanpix