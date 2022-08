Fodboldbøller i Brøndby risikerer dobbelt fængselsstraf

For første gang indfører politiet en zone med skærpede straffe i forbindelse med en fodboldkamp. Det sker, når Brøndby IF møder FC Basel på Brøndby Stadion torsdag aften.

Det er Københavns Vestegns Politi, som har truffet afgørelse om at indføre en såkaldt skærpet strafzone på og omkring Brøndby Stadion. Bliver man dømt for kriminalitet begået inden for zonen, kan straffen fordobles.

Det er blandt andet forbrydelser som vold, hærværk og grov forstyrrelse af den offentlige orden, som er omfattet af reglerne om skærpede strafzoner.

I forbindelse med Brøndby IF's seneste hjemmekamp i Conference League-turneringen blev en polsk mand idømt en straksdom på tre måneders fængsel for vold mod politiet.

I forbindelse med kampen var der voldsomme uroligheder på og uden for stadion. To politifolk blev bragt til behandling på hospitalet.

- Desværre er vores erfaring, at nogle kampe forvandler et område, som er fredeligt til daglig, til en konfliktzone, fordi visse fangrupperinger aktivt søger konfrontationer, vold og uroligheder, siger politiinspektør Mogens Lauridsen, Københavns Vestegns Politi, i en pressemeddelelse onsdag.

Ifølge politiinspektøren vil der til torsdagens kamp, som begynder klokken 20.30, komme såkaldte 'risikofans' fra både ude- og hjemmehold. Og efter politiets vurdering er der risiko for ballade.

Den særlige strafzone gælder fra torsdag formiddag klokken 10 og frem til fredag morgen klokken 04.

Den skærpede strafzone gælder på stadion og et område omkring stadion afgrænset af Park Allé, Motorring 3, Holbækmotorvejen, Bygaden, Præstegårdsvej, Seminarievej og Park Allé.

