Fodboldfans hentet af forældre

Flere unge midtjyske mænd var ude på ballade forud for søndagens Superliga-opgør mellem AGF og Silkeborg, men det endte med forældre-eskorte, før festlighederne overhovedet var kommet i gang

Fire unge fodboldfans troede tilsyneladende, de skulle ud og have gang i gaden forud for Superliga-opgøret mellem AGF og Silkeborg i Aarhus søndag eftermiddag, men festlighederne endte, før de overhovedet var kommet igang.

De unge mænd i alderen 15 til 17 år blev nemlig hentet af deres forældre, efter de ifølge sigtelsen blandt andet havde overtrådt maskeringsforbuddet og blev taget med kokain og fyrværkeri på sig.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En større gruppe på omkring 80 unge mænd med tilknytning til Silkeborg havde ifølge politiet taget togturen fra Søhøjlandet til Smilets By for at overvære søndagens sene Superliga-opgør.

Den tre kilometer lange gåtur fra Banegårdspladsen til Ceres Arena blev dog én af de mere begivenhedsrige af slagsen, og for fire unge mænd endte det med potentielle forklaringsproblemer over for deres forældre.

Fanmarchen havde kun bevæget sig få hundrede meter, før en 16-årig dreng blev sigtet for at overtræde maskeringsforbuddet, fyrværkeriloven samt loven om euforiserende stoffer. Den unge mand havde en pose med elefanthuer, og da politiet kiggede nærmere i posen, fandt de også fyrværkeri og kokain.

- Han blev efterfølgende anholdt og afhentet af sine forældre fra Silkeborg, oplyser Emil Enemark Sørensen, kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Kort efter blev en 15-årig dreng sigtet for at være i besiddelse af maskering, inden en 17-årig dreng blev anholdt, fordi han ikke ville samarbejde med politiet, efter han blev sigtet for opsætning af klistermærker under fanmarchen. I begge tilfælde blev forældrene kontaktet.

- Den sidste mand er en 16-årig, som på vej ud til stadion er sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer, fyrværkeri og maskering, siger Emil Enemark Sørensen.

Østjyllands Politi oplyser, at det blev til 16 sigtelser fordelt på ti personer på tværs af begge holds tilhængere.

Hvordan forældrene reagerede på de unge mænds ageren i Smilets By, har det ikke været muligt for Ekstra Bladet at få opklaret.