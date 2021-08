Fodboldspiller død efter fald fra fly

De afghanske myndigheder bekræfter, at det var en 17-årig fodboldspiller fra ungdomslandsholdet, der styrtede i døden mandag i Kabuls Lufthavn

Billederne gik verden rundt, da desperate afghanere forsøgte at klamre sig til ydersiden af den nederste del af et amerikansk C-17-fly, mens det bevægede sig hen ad startbanen.

Efterfølgende kunne det amerikanske luftvåben oplyse, at der var fundet menneskelige rester i hjulene på et amerikansk militærfly, som mandag lettede fra Kabul.

Og nu har de afghanske myndigheder bekræftet, at en af de dræbte er det 17-årige fodboldtalent Zaki Anwari. Det statstyrede General Directorate of Physical & Sports har lagt et opslag på Facebook, hvor de begræder hans død.

Det er fortsat uklart, hvad der helt præcist skete med den 17-årige dreng, men efter sigende faldt han ned fra flyet, imens det var i luften.

Zaki Anwari spillede på det afghanske ungdomslandshold, og det afghanske landshold bekræfter også hans død på deres Facebook-side.

Kaos i lufthavnen

Ekstra Bladet har tidigere beskrevet kaosset i lufthavnen, som desperate afghanere søgte til, efter at Taliban erobrede Kabul.

Voldsomme billeder og videoer fra lufthavnen begyndte derefter hurtigt at florere på nettet. I en af videoerne så man, hvordan flere personer sad på ydersiden af den nederste del af et amerikansk C-17-fly, mens det bevægede sig hen ad startbanen.

Andre videoer viste et tilsvarende fly forlade lufthavnen, hvorefter man kort efter kunne se noget, der tilsyneladende faldt fra flyet.

