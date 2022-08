Fodgænger død efter ulykke

En 30-årig mand, som lørdag den 30. juli blev påkørt af en motorcykel ved Aakirkeby, er onsdag afgået ved døden af sine skader.

Det oplyser vagthavende ved Bornholms Politi, Anders Knudsen, til Ritzau.

Motorcyklisten var en 23-årig mand. Den 30-årige mand var til fods, da han blev påkørt.

Begge involverede kommer fra Bornholm.

De to mænd blev begge overbragt til Rigshospitalet, men den 31. juli var meldingen, at motorcyklisten var uden for livsfare.

Bornholms Politi oplyser, at der ikke er taget stilling til, om der vil blive rejst en sigtelse på nuværende tidspunkt.