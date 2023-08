Fodgænger død: Ramt i fodgængerfelt

En 26-årig kvinde blev torsdag kørt ned - for øjnene af sit løbehold.

Søndag er hun afgået ved døden.

Det skriver TV2 Østjylland.

Kvinden blev påkørt af en 18-årig bilist i krydset mellem Oddervej og Hestehavevej i Højbjerg, der ligger syd for Aarhus.

Ramt i fodgængerfelt

Mediet skriver, at den 26-årige blev ramt af bilen i krydsets fodgængerfelt.

Gruppen af løbere, hun fulgtes med, troede ellers, at bilisten ville overholde sin vigepligt.

- Det kan næsten ikke beskrives, hvor dårligt vi har det, siger formanden for kvindens løbeklub, Mikkel Kleis, til TV2 Østjylland.

Mediet skriver videre, at den 18-årige er mistænkt for at have været påvirket af narkotika. Der afventes stadig svar fra blodprøven.