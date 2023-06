Fodgænger påkørt i København: Slipper mirakuløst

Fodgængeren var i første omgang alvorligt tilskadekommen, men en forbipasserende læges førstehjælp kan have reddet ham fra et slemt hovedtraume, oplyser politiet

En britisk turist slap ualmindeligt heldigt fra en ulykke i Indre København sent torsdag aften.

I første omgang lød meldingen på, at manden var alvorligt tilskadekommen, men tidligt fredag morgen kan politiet oplyse, at manden er ved bevidsthed.

- Den seneste melding, vi har fået, er, at han er ved godt mod og kan joke med lægerne på hospitalet, så det er lidt en anden melding end det alvorlige hovedtraume, vi i første omgang rykkede ud til, fortæller vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen til Ekstra Bladet.

Blev uvenner

Ulykken fandt sted ved Gyldenløvesgade, og politiet modtog anmeldelsen klokken 22.22.

- Manden kommer gående med sin kæreste, da de bliver uvenner over noget, og han træder ud på vejen, i samme øjeblik som en bil kommer imod ham. Bilisten har ingen chance for at gøre noget og rammer ham.

- Da vi får den ind, er meldingen, at han er svært tilskadekommen og meget kritisk med et alvorligt hovedtraume, men han har været heldig, for der går tilfældigvis en læge forbi, som straks behandler ham, oplyser vagtchefen.

Foto: Kenneth Meyer

Lægen var allerede ved at give førstehjælp til manden, da politiet nåede frem.

- Vi er på stedet et halvt minut efter anmeldelsen, og der er lægen allerede i gang. Jeg skal ikke kunne fortælle, præcis hvad vedkommende har gjort, men jeg får at vide, at det har været med til at gøre, at han slipper langt bedre fra ulykken end først antaget, fortæller Dyre Sønnicksen.

I forbindelse med politiets arbejde var et lille stykke af Gyldenløvesgade omkring Nørre Farimagsgade afspærret. Fredag morgen er afspærringen væk.