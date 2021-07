Fodgænger ramt: Flugtbilist var påvirket af narko og alkohol

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): En kvindelig fodgænger blev slynget flere meter op i luften og landede efterfølgende i et buskads, da føreren af en sort Audi lørdag aften påkørte hende frontalt på en gade i København.

Det fremgår af sigtelsen mod en 32-årig mand, som søndag eftermiddag blev varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør i Københavns Dommervagt.

Ifølge politiet var manden føreren af den sorte Audi A3, der først bragede ind i kvinden og efterfølgende i høj fart kørte fra ulykken ud for Refshalevej 110 på Amager.

Takket være vidner lykkedes det politiet at standse og anholde manden i Valby tyve minutter efter ulykken.

Den 32-årige spinkle og stærkt tatoverede mand nægtede sig skyldig i sigtelsen, der omhandler fareforvoldelse på en 'særlig hensynsløs måde'.

- Det har været et uheld, og jeg er meget ked af, at jeg har ramt nogen, sagde han og forklarede, at han havde været til 'Beach Party' ved en klub på Refshaleøen, da han efter tre timer og tre cocktails satte sig ind i sin bil for at køre hjem.

Påvirket af narko og alkohol

- Jeg kører og lige pludselig, så kommer der et stort smæld. Jeg bliver chokeret, og så stopper jeg måske efter 50 meter og kigger tilbage. Jeg kan ikke se nogen, men min rude er revnet.

- Så tror jeg bare, at chokket gør, at jeg kører videre, lød det fra den 32-årige, der under hele sin forklaring sad med hænderne i skødet, hovedet let bøjet og konstant bevægede sine ben i nervøse træk.

- Var du træt og fuld?, spurgte anklageren.

- Jeg var måske træt, forklarede manden, der dog ifølge politiet ved sin anholdelse både slog ud for narko og havde en promille over det tilladte.

- Jeg havde ikke taget noget den aften, men jeg havde taget kokain dagen før, forklarede manden.

Påkørslen skete lørdag aften klokken 21.18, hvor den 49-årige kvinde gik i siden af vejen med en veninde. Ifølge politiets undersøgelser fik bilen under påkørslen betydelige skader på forruden og det ene sidespejl. Der blev ved anholdelsen desuden sikret lange, sorte hår, der havde sat sig fast i forruden.

- Faldt det dig overhovedet ikke ind, at du kunne have ramt et menneske, der kunne have brug for hjælp?, spurgte anklageren.

-Nej, det gjorde det ikke. Jeg har aldrig prøvet det her før, og jeg havde aldrig troet, at jeg skulle være i den her situation, lød det fra manden.

Flere skader

Ved grundlovsforhøret kom det frem, at kvinden ved ulykken pådrog sig en flere cm lang flænge på den ene skulder, hudafskrabninger og flere fraktioner - herunder et brækket bækken. Hun var søndag fortsat indlagt på hospitalet.

En mand, som var vidne til ulykken, har til politiet forklaret, hvordan den sorte Audi slingrede forud for påkørslen. Kort efter at den havde ramt kvinden, stoppede bilen ifølge vidnet kort op, hvorefter den gassede op og kørte hurtigt derfra.

Samme vidne nåede at tage et billede af den sorte A3 og sikrede dermed bilens registreringsnummer, som hurtigt blev rundsendt til københavnske politipatruljer.

- Har du noget at tilføje, spurgte anklageren, da hun havde afsluttet sine spørgsmål.

- Jeg håber, hun er ok. Jeg er meget ked af det. Det har ikke været min hensigt at gøre nogen fortræd, lød det fra manden.

Dommeren valgte at varetægstfænglse den 32-årige i foreløbigt 16 dage frem til 10.august.