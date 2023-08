Fodgængere alvorligt kvæstet

To kvindelige fodgængere kom alvorligt til skade i to separate ulykker onsdag middag

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi rykkede to gange onsdag middag ud til alvorlige færdselsulykker.

Det oplyser politikredsen i døgnrapporten.

Den første ulykke skete klokken 11.56 i Slagelse, da en ung mand kom kørende ad Bredegade.

'Her overså han en kvindelig fodgænger i fodgængerfeltet, som blev ramt af bilen og slynget nogle meter hen ad vejen,' oplyser politiet.

Kvinden kom alvorligt til skade, og hun blev kørt til sygehuset for at modtage behandling for sine skader.

Overså kvinde med rollator

Kort tid efter blev der igen slået alarm til politikredsen, da en ældre kvinde var kommet slemt til skade i en ulykke.

'Da en 21-årig kvinde i går klokken 12.05 skulle bakke sin bil ud fra en parkeringsplads på Dagmarsvej i Vordingborg, overså hun en ældre kvinde, der kom gående med rollator,' forklarer politiet i døgnrapporten.

Den ældre kvinde blev kørt til sygehuset med ambulance, og hun var ifølge politiet meget alvorligt tilskadekommen.