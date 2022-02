Fødevarestyrelsen finder 119 ulovlige mink

Fødevarestyrelsen troppede mandag uanmeldt op hos en minkavler i det nordøstlige Djursland, efter styrelsen havde modtaget en anmeldelse om ulovligt minkhold.

På adressen fandt Fødevarestyrelsens dyrlæge og politiet 119 mink.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Tredje gang

- Det er tredje gang, vi finder et ulovligt minkhold. Når vi ser, at en tidligere avler holder 119 mink i almindelige minkbure, så vurderer vi, at det drejer sig om et erhvervsmæssigt opdræt, siger Majbritt Birkmose, der er chef for Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, i pressemeddelelsen.

- Det er ulovligt, og derfor vil vi overdrage sagen til politiet for nærmere efterforskning, lyder det videre.

Minkavleren fik et påbud om straks at aflive alle mink. Fødevarestyrelsen oplyser, at dyrene vil blive aflivet mandag aften, hvorefter de vil blive kørt til destruktion.

Bo Christensen, som er vagtchef ved Østjyllands Politi, kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere om sagen.

- Vi er i gang med efterforskningen, siger han til Ekstra Bladet.

Har taget prøver

Siden 29. december 2020 har det ikke været tilladt at have mink i Danmark - med undtagelse af et hobbyhold på maksimalt fem mink.

I forbindelse med det uanmeldte besøg blev der taget prøver af minkene for at klarlægge, om de kan være smittet med coronavirus, eller om dyrene har antistoffer fra eventuel tidligere smitte.

I slutningen af 2021 blev der to gange fundet ulovlige mink i Danmark. Den ene gang fandt Fødevarestyrelsen 126 mink i Thyholm, den anden gang blev 230 ulovlige mink opdaget på en minkfarm ved Løvel i Viborg Kommune.