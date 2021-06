Fødselsdagsfest endte i grov vold: 28-årig nægter sig skyldig

En 28-årig mand er nu anholdt efter at have været eftersøgt siden april for grov vold mod 15-årig dreng

RETTEN I LYNGBY: I slutningen af april endte en fødselsdagsfejring i et blodigt opgør i en lejlighed i Kongens Lyngby.

En 28-årig mand er sigtet for grov vold i sagen. Sammen med fem andre tiltvang han sig adgang til lejligheden på Lyngbygårdsvej.

En fra gruppen bevæbnet med et bat gik til angreb på 15-årig gæst, som blev tildelt adskillige slag på armene og hovedet. Efterfølgende stak hele gruppen af fra stedet. Den 15-årige lå tilbage med flere skader, heriblandt en hjerneblødning. Det fremgår af sigtelsen fra Nordsjællands Politi.

- Han (en af de tilstedeværende, red.) slog ham så hårdt til sidst, at battet splintrede. Det var meget voldsomt, og der var blod overalt, fortalte et vidne til Ekstra Bladet lige efter hændelsen.

Den 28-årige var iklædt en sort træningsdragt med røde striber under dagens grundlovsforhør. Han sad med armene krydset, og havde sine blodskudte øjne stift rettet mod bordet foran ham.

Han nægter sig skyldig.

Der skulle gå halvanden måned før det lykkedes politiet at anholde den 28-årige mand. Det skete efter, at han i går blev efterlyst med navn og billede af Nordsjællands Politi, og det gav udbytte. Et tip fra en borger førte til, at manden blev anholdt klokken 04.30 her til morgen.

Unge piger involveret i sagen

To unge mænd på henholdsvis 18 og 19 år sidder desuden varetægtsfængslet i samme sag. De blev anholdt dagen efter det blodige overfald.

Overfaldsgruppen bestod også af tre unge piger, der alle er under 15 år, og derfor ikke kan retsforfølges.

Der var stadig blodige spor i opgangen på Lyngbygårdsvej dagen efter overfaldet. Foto: Kenneth Meyer

Kærlighedsproblemer en del af motivet

Tilbage i april fortalte en beboer i lejligheden til Ekstra Bladet, at det voldelige overfald bundede i kærestesorger.

Dengang sagde anklageren i sagen, Kenneth Siljat, at han ikke ville gå i detaljer om motivet. Men han bekræftede, at kærlighedsproblemer spiller en rolle i sagen.

Anklager Kenneth Siljat fortæller til Ekstra Bladet, at det 15-årige offer er udskrevet og i bedring.