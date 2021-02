Født ind i narkobranchen: 'El Chapos' unge hustru for retten

Som blot 18-årig giftede hun sig med den mere end 30 år ældre Joaquín 'El Chapo' Guzmán, som er en af de største narkobaroner nogensinde.

Nu er hun selv anholdt og sigtet for narkohandel, for at hjælpe 'El Chapo' med at flygte fra fængslet og for at planlægge endnu et flugtforsøg.