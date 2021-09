Før EL-kamp: Brøndby-hooligans jagter tjekkiske fans med køller

Køllebevæbnede Brøndby-hooligans har torsdag eftermiddag jagtet cirka 40 Sparta Prag-fans på Brøndbyøster Station og i toget mod Farum.

Det bekræfter fem øjenvidner, som Ekstra Bladet har været i kontakt med.

Ifølge øjenvidnerne løb cirka 40 tjekkiske fans op på Brøndbyøster Station for at nå toget. Kort efter kom Brøndby-hooligans spurtende op på perronen for at tæske tjekkerne.

Ifølge øjenvidnerne slog Brøndby-tilhængerne løs på de tjekkiske gæster i omkring tre minutter - også med køller.

- De (Brøndby-fansene, red.) havde masker på og løb ind i toget for at slå dem (de tjekkiske fans, red.). To af dem havde køller i hånden, en anden kastede med sten, og de andre slog på ruderne, fortæller et øjenvidne til Ekstra Bladet.

Af hensyn til sin sikkerhed ønsker han ikke sit navn frem, men Ekstra Bladet er bekendt med hans identitet.

Københavns Vestegns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at en episode har fundet sted på Brøndbyøster Station ved middagstiden, men politikredsen vil ikke udtale sig yderligere på nuværende tidspunkt.

Brøndby spiller torsdag aften Europa League-kamp mod Sparta Prag på Brøndby Stadion, og derfor er de tjekkiske fans til at finde på den københavnske vestegn.