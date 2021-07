Første dom efter bandekrig: Bandidos-rockere skyldige i trusler

Ifølge retten var der ikke tale om et forsøg på at udøve grov vold, men blot på at 'markere', da ti maskerede mænd trængte ind i spillehal under bandekonflikt

Retten i Glostrup (EKSTRA BLADET):

To mænd fra Bandidos på 33 og 49 år er idømt fire måneders fængsel for trusler som led i den netop afsluttede bandekrig mellem rockerklubben og NNV.

En tredje 42-årig rocker blev både dømt for trusler og vold, og fik en dom på seks måneders fængsel.

Det har en domsmandsret afgjort fredag eftermiddag ved Retten i Glostrup.

Herudover har de fået et opholdsforbud, der betyder, at de ikke må nærme sig Bandidos' klubhuse i hele landet i et år fra afsonet dom eller befinde sig i en afgrænset del af Herlev kommune, hvor episoden fandt sted.

'Kram og tillykke'

Retten frikender dermed rockerne for den mest alvorlige af tiltalerne, der lød på, at de tre tiltalte sammen med syv andre maskerede mænd trængte ind i en spillehal i Herlev, bevæbnet med to hammere, med det formål at udøve grov vold mod NNV-medlemmer.

Efter domsafsigelsen blev der da også både krammet og ønsket tillykke blandt de tiltalte og de mange pårørende.

Udover et fåtal kvinder, dominerede tatoverede mænd med Bandidos-kendetegn og tatoveringer tilhørerpladserne.

Hammer og slag

På en tidligere retsdag blev der afspillet videoovervågning, der dokumenterer, at ti mænd trænger ind i spillehallen, hvor der blandt andet bliver viftet med en hammer foran en af gæsternes hoveder, og en anden mand får et slag i hovedet, som den 42-årige af de dømte har erkendt at have tildelt.

Senioranklager Rasmus Kim Petersen procederede for, at episoden skulle koste de tre mænd halvanden års fængsel hver.

For amatør-agtigt

Retten valgte dog at følge en af forsvarernes påstand om, at hvis Bandidos-rockerne havde til hensigt at begå grov vold, havde det været for 'amatør-agtigt' at komme ind i spillehallen med to hammere, med tanke på, at der i konflikten allerede var sket både drab og flere drabsforsøg med farlige våben.

Derfor fandt retten det ikke bevist, at episoden havde andet formål end at 'markere sig' fra Bandidos' side, og fandt kun mændene skyldige i at fremsætte trusler.

Der var i øvrigt ingen i spillehallen med tilknytning til NNV.

Det er ikke lykkedes anklagemyndigheden at rejse tiltale mod de resterende mænd på videoen.

Modtog alle dommen

Den 49-årige rocker Lennart Elkjær blev kendt i den bredere offentlighed, da han i 2003 blev idømt 16 års fængsel for at slå sin gamle kammerat Mickey Bogfjord ihjel. Han har senere skrevet bogen 'Expect no mercy' om mordet.

Dommen på fire måneder stemmer overens med den tid, han har siddet varetægtsfængslet, og han kunne derfor forlade retten som en fri mand. Han havde ikke yderligere kommentarer til Ekstra Bladet.

Hans forsvarsadvokat Jørn Brandenhoff Schmidt fortalte dog, at de var tilfredse med dommen, der ifølge ham er velafbalanceret, og kaldte anklagemyndighedens strafpåstand for 'uhyrlig'.

De modtog alle tre dommen.