Første fængselsstraf for skjult abonnement

For første gang nogensinde er der blevet uddelt en fængselsstraf for at lave abonnementsfælder.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelse.

Direktør er blevet idømt en ubetinget fængselsstraf på to år og tre måneder.

Østre Landsret har blandt andet lagt vægt på:

at ca. 8.000 forbrugere var blevet påført et tab, efter at de var blevet lokket i abonnementsfælden,

at der blev bedraget for 3,7 mio. kroner

at kriminaliteten foregik over en periode på syv måneder

at kriminaliteten havde et organiseret og professionelt præg.

'Vind en iPhone'

Den nu dømte direktør har blandt andet lavet 'Vind en iPhone'-kampagne for at lokke kunder til. Her kunne man vinde en iPhone, hvis man blot betalte fem kroner for levering.

Nederst på hjemmesiden stod der dog med småt, at man samtidig vil blive tilmeldt et abonnement.

Forbrugerens betalingskortoplysninger blev efterfølgende brugt til at trække 499 kroner hver måned for abonnementet.

Direktøren blev i første omgang dømt skyldig ved retten i Roskilde, men den dom ankede. Østre Landsret kendte også direktøren skyldig.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger i pressemeddelelsen:

- Har man et forretningskoncept, der går ud på at skjule et abonnement og de månedlige trækninger for abonnementet, indtil forbrugerne ved et tilfælde opdager det, så kan det være bedrageri og give fængselsstraf.”

- Sådanne skjulte abonnementer politianmelder vi, og det kan – som vi har set her - give fængselsstraf.

