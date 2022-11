Første gang efter ny lov: Kvinde dømt for voldtægt

En 31-årig kvinde er i dag blevet dømt i landsretten for voldtægt af en 25-årig. Det er første voldtægtssag mod en kvinde, siden den nye samtykkelov kom til

I maj blev en 31-årig kvinde dømt for voldtægt af en 25-årig mand i retten i Holstebro. En dom som hun straks ankede.

Men mandag 28. november blev dommen altså stadfæstet af Vestre Landsret, som idømte kvinden et år og to måneders fængsel for 'voldtægt ved samleje og andet seksuelt forhold.'

Første gang

Det er første gang, efter den nye samtykkelov trådte i kraft i 2020, at en kvinde bliver dømt for voldtægt.

I følge anklageren havde kvinden oralsex og efterfølgende samleje med en mand, som boede ved hende og hendes mand.

Manden var dog så påvirket af stoffer, at han ikke var i stand til at sige nej.

Desuden filmede kvinden akten, og dette blev brugt som bevismateriale i sagen.

Da sagen kørte i byretten i Holstebro, udtalte dommeren i retten, at man kunne se på videoen, at manden var ude af stand til at modsætte sig samlejet.

Kvinden forsøgte at forklare sig med, at hende og manden havde haft sex af flere omgange, uden at hendes mand vidste noget, men denne forklaring gjorde altså ingen forskel.

Hårdt miljø

Da sagen kørte i byretten, stod det klart, at både den tiltalte og den forurettede havde mange hukommelsessvigt.

Det skyldtes tilsyneladende et hårdt miljø med mange stoffer og krænkelser fra barndommen, som har sat dybe spor.

Den 31-årige kvinde har været gift med sin mand i 15 år, og sammen har de to børn på henholdsvis ni og fjorten år. Begge er anbragt udenfor hjemmet.

Ud over et liv med sygdom og misbrug har parret også sammen solgt seksuelle ydelser og nogle gange lavet videoer via hjemmesiden Annoncelight med escort-, massage- og sexannoncer.