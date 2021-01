Første nat i ny lejlighed: Politi sparkede døren ind

Det var noget af et chok, 21-årige Elizaveta Nikiforova fra Aalborg fik sig, da politi og brandvæsen pludselig sparkede døren ind til hendes lejlighed på anden sal på Maren Turis Gade.

Det var hendes første aften i hendes nye lejlighed, og tiden var kommet til, at brusekabinen skulle testes af.

Hun var om aftenen 2. januar, vanen tro, gået i bad med stearinlysene tændt, lyset slukket og musikken på fuld knald.

Lignede en brand

Dampen fra bruseren havde sat sig på badeværelsesvinduet, som vender ud mod den lille gågade i byens Teaterkvarter.

Et af de sterinlys der fik nogle forbipasserende til at reagere. Foto: Privat

Kombinationen af stearinlys og damp havde for nogle forbipasserende til forveksling lignet en lejlighed i brand, hvilket straks fik dem til at kontakte alarmcentralen.

- Badeværelset er i den sidste ende af lejligheden, så jeg hørte ikke engang de sparkede døren ind, fortæller Elizaveta Nikiforova til Ekstra Bladet, og tilføjer:

- Pludselig hørte jeg høje bank på badeværelsesdøren, så jeg skyndte mig at tage en badekåbe på og åbne døren. Til min store overraskelse stod der både brandvæsen og politi som lyste mig i øjnene med lommelygter. Jeg troede i starten det var indbrydstyve.

Elizaveta Nikiforovas dør efter politiet og brandvæsnet havde været på besøg. Foto: Privat

Elizaveta Nikiforova måtte forklare det adrenalinfyldte politi- og brandberedskab, at det eneste ild, der var i lejligheden, kom fra tre sterinlys.

- Politikvinden bad mig vise dem stearinlysene, og da det gik op for hende hvilken absurd situation, vi stod i, begyndte hun at grine, fortæller Elizaveta Nikiforova.

- Jeg havde kun nået at høre tre sange på mit anlæg - hvad der svarer til 10 minutter - så man må sige, de har rykket hurtigt, tilføjer hun.

Fik midlertidig lås

Elizaveta Nikiforova, som til dagligt er bryllups- og familliefotograf, er meget taknemmelig for, at politiet havde sendt en mand ud for at fikse den ødelagte dør og lås.

- Der gik ikke mere end to timer efter, politiet og brandvæsnet havde været der, så kom der en mand og ordnede låsen. Ham vil jeg virkelig gerne takke, fortæller Elizaveta Nikiforova til Ekstra Bladet.

Da det gik op for politiet og brandvæsnet at der ikke var tale om en brand, sendte de straks en kyndig ud for at påsætte en midlertidig lås. Foto: Privat

Elizaveta Nikiforova havde en fotoopgave næste morgen, og understreger, at det ville have været enormt stressfremkaldende at skulle forlade lejligheden med en ødelagt dør uden lås.

Men hun var heller ikke den eneste, der efterfølgende kunne ånde lettet op.

– Da vi kunne konstatere, at der ikke var tale om en brand, men blot damp fra kvindens bad, kunne vi ånde lettet op og køre hjem igen, sagde vagtchefen fra Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet morgenen efter den store udrykning.

