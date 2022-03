Første voldtægtssag efter samtykkelov skal for Højesteret

Omkring to uger efter at den nye samtykkelov var trådt i kraft i januar 2021, blev en 19-årig kvinde voldtaget to gange i løbet af en nat i en lejlighed i Esbjerg.

Både by- og landsret har dømt en nu 22-årig mand for voldtægterne, men torsdag er sagen for Højesteret. Det står fast, at manden er skyldig, men den øverste instans skal afgøre, hvordan straffen skal lyde.

I Retten i Esbjerg blev straffen i maj sidste år udmålt til et år og fire måneders fængsel, men Vestre Landsret skærpede i september straffen til halvandet år. I Højesteret går anklagemyndigheden efter det dobbelte - tre års fængsel.

Det var kort før midnat den 15. januar 2021, at den unge kvinde tog hen til manden, der var i en lejlighed i Esbjerg. De to er dog uenige om, hvad der skete.

Den 22-årige mand forklarede i byretten, at der havde været en kontakt på Snapchat mellem de to, hvor der var lagt op til noget seksuelt.

Ifølge JydskeVestkysten var der ifølge ham tale om en hyggelig aften med flirt, energidrink, joints og kæleri. Han har erkendt, at de to har haft sex, men nægtet voldtægt.

Både by- og landsret fandt dog mandens forklaring utroværdig, mens kvindens var detaljeret og troværdig. Begge retter afgjorde, at manden to gange den nat gennemførte samleje med kvinden uden samtykke.

Mange gange i forløbet gav kvinden ifølge landsretten udtryk for, at hun ikke havde lyst og bad tiltalte lade være. Hun sagde også mange gange, at hun ville hjem og bad ham stoppe.

Dog afviste landsretten, at kvinden var så påvirket af alkohol eller stoffer, at hun ikke kunne modsætte sig og give samtykke.

Højesteret ventes at afsige dom om en uge.