Foldboldfans håner partypolitiet

Historierne om Nordsjællands Politis festlige medarbejdere er ikke gået danske fodboldfans' næser forbi.

'Coronafest på politistationer - imens fodboldklubber bløder under restriktioner', lød teksten på et af adskillige bannere, der var sat op på tribunen søndag på Brøndby Stadion forud for kampen mod AGF.

Fingeren fra Brøndby Stadion pegede direkte på festende politifolk. Generelt var budskabet på bannerne, at fodboldfans er utilfredse med den langsomme genåbning, som forhindrer dem i at se fodbold på stadion. Foto: Lars Poulsen

Som Ekstra Bladet i den forgangne uge har afsløret, har politifolk og anklagere fra Nordsjællands Politi holdt flere sociale sammenkomster under den månedlange nedlukning af landet.

De har også haft selskab af en kollega fra Københavns Vestegns Politi, som blandt andet dækker området, hvor den stolte blå og gule fodboldklub ligger.

Bagved Brøndby-AGF-kampens hovedpersoner havde fans rimet om politiets corona-skandale. Foto: Lars Poulsen

Den vestegnske politikreds ser dog ud til at være sluppet for en skandale af samme kaliber, som kollegerne i Nordsjælland lige nu lider under.

Her er adskillige smittet med coronavirus og andre hjemsendt i karantæne. Station Syd i Gentofte er lukket for ekspedition, hvorfor planlagte afhøringer og op mod 10 retssager er udskudt.

Ekstra Bladet afslører corona-skandale Ekstra Bladets forside 19. marts 2021. Ekstra Bladet afslørede onsdag i sidste uge, at en fest med deltagere af politifolk og anklagere fra Nordsjællands Politi har medført hjemsendelse af at stort antal medarbejdere ved Nordsjællands Politi – både politibetjente og anklagere fra henholdsvis politistationen i Gentofte og Helsingør. Torsdag erkendte politidirektøren over for Ekstra Bladet, at der retteligt har været afholdt to sammenkomster 5. og 6. marts med henholdsvis 14 og seks deltagere. Torsdag var 27 ansatte i corona-karantæne, mens 31 indtil videre er konstateret smittet med den virus, Fredag morgen var 27 fortsat i karantæne, mens 30 var konstateret smittet med den virus, som myndighederne gør alt for at holde nede. Det sker eksempelvis ved hjælp af de såkaldte Romeo-patruljer, som blandt andet kører rundt i nattelivet og under coronakrisen har fået travlt med at håndhæve regeringens restriktioner. Det er blandt andet forsamlingsforbuddet, der umuliggør en god fest. Pizza-arrangement

Senere fredag kunne Ekstra Bladet afsløre, at der havde været endnu en sammenkomst. En uge før - fredag 12. marts - hyggede ti medarbejdere fra nabo-politikredsen Københavns Vestegns Politi sig til et privat pizza-arrangement. Med til sammenkomsten var også en kollega fra Nordsjællands Politi. Medarbejderen fra Nordsjællands Politi er siden blevet konstateret smittet med corona. På den baggrund blev alle de implicerede fra Københavns Vestegns Politi, der mødte på arbejde, hjemsendt, og de er blevet testet. I alle ti tilfælde var første test negativ. Fire ud af de ti medarbejdere var fredag i karantæne, mens man afventede de endelige testresultater. De er til alt held negative, oplyser Københavns Vestegns Politi mandag formiddag til Ekstra Bladet. Medarbejderne er dermed ude af karantænen, og der er nul smittede fra pizzaarrangementet. Ekstra Bladet afventer svar fra Nordsjællands Politi på deres hjemsendte og smittede medarbejderes tilstand. Vis mere Luk

