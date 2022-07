'Folk skreg og alle løb væk'

Ole Rensbro havde været i Field's for at aflevere en pakke, da han pludselig hørte tre høje skud

Field's var propfyldt med mennesker, da en mand pludselig begyndte at skyde med et våben. Det fortæller Ole Rensbro fra Amager til Ekstra Bladet.

Han var i Field's for at aflevere en pakke hos Postnord kort før klokken 18 og var på vej tilbage til rulletrapperne, da alt forvandlede sig til kaos.

- Der er mange mennesker, og pludselig lyder der tre høje skud. Meget høje skud. Så kommer der røg op lige foran mig - rigtig meget røg - og det lugter kraftigt af krudt, fortæller Ole, som først troede, at det var eksplosioner.

- Det har været et meget stort våben. En pistol lyder ikke så højt, og krudtlugten var meget kraftig, fortæller den tidligere soldat.

På grund af de mange mennesker omkring sig, så han ikke selv den person, der affyrede våbnet. Men det skete få meter foran ham. Og så begyndte den store menneskemængde at bevæge sig i panik.

- Folk skreg og alle løb jo væk, og Field's vagter var gode til at få os ind i bilka og helt ned i bunden af butikken, hvor vi kom ud af bagindgangen.

- Der mødte jeg en mand, der var blevet ramt af skud i armen.

Ole havde ikke fået sin mobil med i shoppingcenteret. Først da han kom hjem til sin lejlighed, opdagede han, at hans 24-årige datter også havde været i centeret.

- Jeg kom hjem til 16 beskeder. Min datter og en veninde havde gemt sig i et pizzeria sammen med en tredje person, der var blevet ramt, forræller Ole, inden han må afbryde samtalen for at høre politiets pressebriefing.

På Pressemødet oplyste chefpolitiinspektør Søren Thomassen, at man har anholdt en 22-årig etnisk dansker for skyderiet, hvor flere er såret.

Han kan ikke afvise, at der er tale om terror og meddelte også på pressemødet, at der er politi massivt til stede både ved Field's og resten af København.