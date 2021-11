For 44 millioner dollars kokain i løgposen

Et halvt ton kokain i løgposen lyder ikke rart. Og det er da også endt med en anholdelse af 30-årige Piotr Perzenowski.

Britiske grænsemyndigheder fandt nemlig torsdag aften en forsendelse af kokain til en værdi af 44 millioner dollars eller omkring 296 millioner danske kroner i en last med løgringe i Coquelles i Frankrig.

Det skriver CNN.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Checkpoint i Coquelles mellem den britiske og franske grænse. Foto: Ritzau Scanpix

Piotr Perzenowski er tiltalt for at stå for smuglingen og var i retten i Kent's Folkstone Magistrates' Court lørdag morgen.

- Det er virkelig en betydelig mængde stoffer taget ud af cirkulation, lyder det fra Mark Howes, afdelingschef i NCA - National Crime Agency.

Han fortæller endvidere til CNN, at beslaglæggelsen vil fratage kriminelle grupper en stor profit, som ellers ville have givet næring til grupperne. Desuden fortæller han, at NCA sammen med Border Force vil fortsætte kampen mod narkotika.

Piotr Perzenowski er fortsat varetægtsfængslet. Det er planlagt, at han skal i retten ved Canterbury Crown Court 13. december.