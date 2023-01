For første gang: Et helt år uden et eneste bankrøveri

Sidste år - i 2022 - blev der for første gang ikke begået et eneste bankrøveri i Danmark.

Det viser tal fra bankernes interesseorganisation, Finans Danmark.

Det glæder Steen Lund Olsen, der er næstformand i fagforeningen Finansforbundet.

- Det er intet mindre end fantastisk. For det er en helt ekstrem belastning for de berørte medarbejdere, hver gang det sker, siger han i en pressemeddelelse.

Antallet af bankrøverier har været lavt de seneste år. Siden 2017 har der været mindre end ti i gennemsnit om året.

I 2000 var der 221 røverier i landets banker. Det svarer til næsten et røveri per bankdag.

I dag er mange banker gået væk fra kasser med kontanter. Ifølge Finansforbundet har Danske Bank en enkelt kontantkasse i København og en i Aarhus.

Det er en blandt flere årsager til de få bankrøverier de seneste år, fortæller Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark.

- Det er en koordineret indsats, der er gennemført gennem mange år. Det har blandt andet været kameraovervågning, alarmsystemer, stærkere samarbejde med politiet og en begrænsning af kontantbeholdningen, siger han.

Michael Busk-Jepsen understreger dog også, at de fysiske røverier i stor udstrækning er blevet udskiftet med digital svindel.

- Det er mindre risikabelt for de kriminelle, og det giver desværre også stort udbytte, siger han.

Ifølge Finansforbundet er der i øjeblikket 12 arbejdsskadesager i gang, som relaterer sig til røverier fra perioden 2002 til 2018.

Det skyldes blandt andet, at nogle af forbundets medlemmer først mange år efter den voldsomme oplevelse får konstateret den psykiske lidelse ptsd.

Men selv om ingen bankansatte i Danmark sidste år stod over for en bankrøver, bliver de ikke nødvendigvis skånet for vold og trusler i forbindelse med deres arbejde. I dag sker det dog i langt højere grad digitalt.

- Der er stadig medarbejdere – især i de kundevendte funktioner – der bliver svinet til på mailen eller telefonen. Medarbejdere, der bliver truet i virtuelle såvel som fysiske møder. Det er uacceptabelt, siger Steen Lund Olsen.

