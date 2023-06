For første gang: Politikreds får adgang til Juliett

Det bliver nu lettere for politikredsen at udføre grænsekontrol på vandet

Midt- og Vestjyllands Politi har fået et nyt redskab, der skal gøre det lettere at komme afsted til søs.

Ordensmagten har nemlig investeret i en 8,5 meter lang Tornado Rigid Inflatable Boat ved navn Juliett 3, og er derfor blevet bådejere for første gang, oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

'Det giver en fleksibilitet, som vi slet ikke har haft før, da vi tidligere har været afhængig af at kunne låne både af samarbejdspartnere,' siger vicepolitiinspektør Allan Laustsen.

Båden gør det nu lettere for politiet i Midt- og Vestjylland at kontrollere lystsejlere, udføre grænsekontrol på vandet eller sende en drone i luften fra vandet.

Jomfrutur

Udover politiets logo er båden også udstyret med en sirene, blink og en SINE-radio. Desuden er det den eneste politibåd i landet, der har passagertilladelse.

'Det er en stor fordel, at vi har mulighed for at have andre end vores egne ansatte med ombord - for eksempel kommunalt ansatte eller folk fra andre myndigheder. Det kan være Søfartsstyrelsen, der skal med på en spirituskontrol, eller Toldstyrelsen, der deltager i grænsekontrol,' forklarer vicepolitiinspektøren.

Og så har Juliett 3 allerede haft sin jomfrutur.

'I weekenden den 26.-27. maj 2023 var båden i vandet på sin første planlagte opgave, da Midt- og Vestjyllands Politi kontrollerede de sejlende på Silkeborg-søerne og i Gudenåsystemet i forbindelse med musikarrangementet Hede Rytmer i Silkeborg,' skriver politiet.

Her blev hundrede både kontrolleret, og selvom de fleste havde styr på det, var der en del, der ikke havde fornyet deres bådnumre, og så var der to, der ikke havde taget redningsvesten med, som udløste en bøde på 1500 kroner per manglende vest.

Julietts næste stop vil være Skive Festival.