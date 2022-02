For retten i dag: Sprang ud af bil for at undgå mishandling

Onsdag begynder sagen mod fem mænd, der er tiltalt for at ville udsætte en mand for grov mishandling.

Udsigten til den grove mishandling fik ifølge politiet manden til i maj sidste år at springe ud af en bil, som kørte i høj fart på Amagermotorvejen ved København.

Det var ikke af egen fri vilje, han befandt sig i bilen, fremgår det af anklageskriftet. De fem nægter sig alle skyldige.

Knytnæveslag

Det var ved Royal Arena på Hannemanns Allé, at mændene 19. maj klokken 21.40 ifølge anklageskriftet først gav deres offer flere knytnæveslag i hovedet, inden han blev tvunget ind i bilen, og de satte kursen væk fra Amager.

Angiveligt skulle de til Vestskoven i Albertslund. To af de tiltalte kørte i bilen med offeret, mens de tre øvrige fulgte efter i en anden bil.

Anklagemyndigheden mener at kunne bevise, at offeret både skulle afstraffes og ydmyges. Det skete dog ikke, fordi han sprang ud af bilen. Men anklagemyndigheden mener at kunne bevise forholdsvis detaljeret, hvad der skulle ske.

Anklager Luca Kowenicki vil forud for sagen ikke fortælle nærmere om, hvad der efter anklagemyndighedens opfattelse ligger bag, ligesom han heller ikke vil fortælle nærmere om sagen i øvrigt.

Heller ikke, hvorvidt fire af de tiltalte, der deler efternavn, er i familie.

Skulle filmes

Anklageskriftet afslører imidlertid, at de fem efter anklagemyndighedens opfattelse planlagde at ødelægge deres offers knæ, såre ham med stikvåben og gøre ham handicappet. Derudover ville de urinere på ham og voldtage ham analt med en flaske, lyder anklagerne.

Volden og ydmygelserne skulle efter planen filmes, mener anklagemyndigheden, som har rejst tiltale for vold, ulovlig tvang og frihedsberøvelse samt forsøg på grov vold og voldtægt.

I sagen er der desuden rejst tiltale for vidnetrusler, brugstyveri af motorkøretøj samt brud på færdselsloven.

Sagen er berammet til behandling over fire dage i retten frem til 25. marts, hvor der ventes dom.