17. mar. 2022 kl. 15:50

For vild til Hells Angels: Krigsminister sparket ud

En af de mest berygtede rockere 'down under' med hele fjæset gennemstukket af blæk er nu sparket ud af Hells Angels efter et turbulent år med alfahan-slagsmål og ballade om ny tatoveringslov