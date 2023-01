Forældre dræbt i bilulykke: Tre små børn overlever mirakuløst

Først efter 55 timer lykkedes det et familiemedlem at finde frem til ulykkesstedet og de tre små børn, der mirakuløst havde overlevet

En blot femårig pige har formentlig reddet sine to små brødre på to og et års liv efter en bilulykke, der kostede deres forældre livet i Australien 1. juledag.

Familien var på vej hjem, da de natten til den 25. december forulykkede få kilometer fra deres hus i byen Kondinin i det vestlige Australien.

Bilen rullede rundt og landede med taget nedad, og forældrene på 25 og 28 år blev dræbt.

Efter ulykken lykkedes det den femårige datter at komme fri fra sin sele og hjælpe sin yngste bror fri fra en babystol, hvor han sad fanget med hovedet nedad, og det har ifølge børnenes onkel været med til at redde drengens liv.

Meldt savnet

Også selvom der skulle gå hele 55 timer, før børnene blev fundet af et familiemedlem.

- Det må have været ufatteligt hårdt for de tre børn at være i bilen al den tid. Ingen ved, hvad de har været igennem. Og hvis det ikke havde været for den femårige, ville den yngste ikke være her i dag, fortalte onklen, Michael Read, foran det hospital, hvor børnene nu er indlagt.

Det skriver den australske tv-station ABC.

Det var pårørende til familien, der meldte dem savnet, efter at de ikke mødte op til en aftale.

Brandvarm bil

En massiv eftersøgning blev sat i gang, men først to døgn senere lykkedes det et familiemedlem at finde ulykkesstedet og de tre børn.

Bilen var skjult af nogle buske og kunne ikke ses af forbipasserende på den ellers øde landevej.

De dræbte forældre befandt sig på det tidspunkt stadig inde i bilen med børnene, der hverken havde fået mad eller drikke i den 30 grader varme firhjulstrækker.

Børnene var dehydreret og blev fløjet med helikopter til hospitalet, men vil blive udskrevet de kommende dage, oplyser onklen.

Uvist fremtid

På få dage er der blevet indsamlet mere end 90.000 australske dollars i støtte til børnene, svarende til 420.000 kroner.

Hvad der kommer til at ske med de tre søskende er dog endnu uvist.

- Vi tager tingene minut for minut i øjeblikket. Vi gør det bedste, vi kan. Vi sørger alle, men på hver vores måde og vi forsøger at sætte børnene først, fortalte Michael Read.

Det er fortsat uvist, hvordan ulykken kunne ske.