Forældre med indtrængende bøn: Kom hjem, Mads

- Kom hjem, Mads.

Sådan lyder den indtrængende bøn fra forældrene Frank Clausen og Mia Petersen, efter at deres søn nu har været væk i lidt over to døgn.

Torsdag forlod 18-årige Mads Clausen hjemmet i Jels i Sønderjylland, hvor han bor med sin mor, i særdeles nedtrykt tilstand og uden telefon eller taske. Samme dag blev han meldt savnet og efterlyst af politiet.

Sent om aftenen lykkedes det politiet at finde den unge mand, der har flere forløb i psykiatrien bag sig, på en bar i Fredericia.

Men til trods for, at Mads' forældre har stor grund til at frygte, at han kunne finde på at gøre skade på sig selv, fik han lov til at gå igen, og politiet afblæste efterlysningen.

Nu sidder hans forældre tilbage med en følelse af afmagt - og stigende desperation. Hverken de eller nogle af Mads venner og bekendte har nemlig fået livstegn fra ham siden.

- Vi har ikke hørt noget siden i forgårs, og der er ingen, der har set ham, også selvom vi har efterlyst ham på en masse Facebook-sider, fortæller faderen, Frank Clausen, til Ekstra Bladet.

- Vi går rundt i en boble. Vi er bange, fortsætter han.

'Jeg føler mig magtesløs'

Det var Mads Clausens mor, Mia Petersen, som sidst så ham. Det skete torsdag ved middagstid, da hun kom ind ad døren derhjemme og til sin overraskelse fandt Mads hjemme, selvom han burde være på arbejde.

- Han fortalte, at han havde sagt sit job op, for han kunne ikke klare det. Han virkede nedtrykt og bed ad mig, fortæller den grådkvalte mor.

Mia Petersen måtte tilbage på arbejde igen. Da hun kom hjem senere på dagen, var Mads væk.

- Det er et stort savn. Jeg føler mig magtesløs. Jeg kan ikke være der for mit barn, som jeg har allermest lyst til lige nu, og jeg ved ikke, hvor jeg skal lede henne.

- Jeg sidder bare her, for hvis han kommer tilbage, skal jeg være her. Jeg sidder bare og venter og venter, siger Mia Petersen.

'Vi elsker dig'

Hun tilføjer, at Mads' forsvinden har vakt bekymring hos både familie, venner og lokalsamfundet.

- Han har så mange gode kammerater i den her by, og de savner ham. Der er mange, der bekymrer sig.

- Hvad vil du sige til Mads, hvis han læser den her artikel?

- Kom hjem. Vi vil hjælpe alt, hvad vi kan, og endnu mere til, siger Mia Petersen.

Frank Clausen tilføjer:

- Vi vil gøre alt. Vi elsker dig.

Ekstra Bladet har været i kontakt med politiet, der bekræfter, at de ikke længere leder efter Mads.

- Da vi møder ham, vurderer vi, at han er i stand til at tage vare på sig selv, fortæller Sune Loklindt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han tilføjer, at politiet ikke på nuværende tidspunkt kan gøre mere i sagen, da Mads Clausen er over 18.

Har du set Mads Clausen, eller har du oplysninger i sagen, der kan hjælpe? Kontakt familien her.