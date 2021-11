Forældre tiltalt: Bortførte 16-årig søn i bagagerummet på bilen

En teenagedreng blev psykisk knækket af sin far og stedmor gennem halvandet år, hvor forældrene kontrollerede og ydmygede ham og kaldte ham ’uduelig’, ’uønsket’, ’idiot’, ’spasser’ og ’hund’.

Det mener anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi, der har rejst tiltale mod forældrene for psykisk vold og frihedsberøvelse mod den 16-årige dreng.

Hans 38-årige far er også tiltalt for vold mod sønnen og for at have hævet hans opsparing i banken på næsten 35.000 kr. og overført pengene til sig selv.

Forældrene, der stilles for Retten i Næstved i næste uge, nægter sig skyldige.

Smidt i bagagerummet

Den psykiske vold kulminerede i et voldeligt overfald, hvor faren, ifølge tiltalen, slog sønnen med knytnæve i ansigtet og nikkede ham en skalle, så han fik næseblod og hævelser om mund og næse.

Så blev den 16-årige dreng truet med en 20 cm lang kniv og smidt ned i bagagerummet på familiens bil, og forældrene kørte ham til McDonald’s i Slagelse og bagefter hjem igen.

Faren var chauffør på bilen, mens den 33-årige stedmor bevogtede drengen undervejs, lyder tiltalen.

Det var turen til burgerbaren, der afslørede sagen, fordi drengen forsøgte at flygte. Et kvindeligt vidne undrede sig, da hun så drengen løbe med en ældre mand efter sig, som greb fat i knægten. Hun tog bilnummeret og ringede til politiet.

Da en patrulje troppede op på adressen, sad drengen i stuen og blødte fra næsen. Herefter begyndte den 16-årige at fortælle politiet, hvad han havde været udsat for gennem cirka halvandet år.

Ifølge tiltalen blev han udsat for krænkende og nedværdigende behandling. Han blev forbudt at se sin biologiske mor og tale med hende.

Faren og stedmoren blokerede morens telefonnummer og gennemgik dagligt hans telefon og beordrede ham direkte hjem fra skole. Drengen følte sig fanget i hjemmet og oplevede det som om, at det var hans egen skyld, lyder tilalen.

Dommen falder 9. december.

