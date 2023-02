Forældre tiltalt for dødsvold: Mor bryder sammen

Nu starter sagen: Et forældrepar er anklaget for at udsætte deres små spæde tvillingepiger for grusom mishandling, der kostede den ene pige livet

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Tårerne trillede med det samme ned ad kinderne på en nu 33-årig mor, da de mange og alvorlige skader på hendes to tvillingepiger blev læst højt i rettten.

Kvinden er sammen med den 39-årige far til børnene tiltalt for at have udsat pigerne for grov mishandling, fra den dag de blev født på Hvidovre Hospital i sensommeren 2020, indtil få dage før den ene pige døde to måneder gammel.

Begge nægter sig skyldige i den alvorlige anklage.

Adskillige brud

På hospitalet kunne man konstatere, at barnet, der afgik ved døden, havde utallige skader på kroppen. Heriblandt blodansamlinger i hjernen, i begge øjne, 15 brud på ribbenene og brud på lårbenene og skinnebenet, og hun døde ifølge politiet af sine skader.

Annonce:

Hendes tvillingesøster havde 18 knoglebrud i kroppen og fik konstateret Battered Child Syndrome, der diagnosticeres, når lægerne vurderer, at skaderne ikke kan komme fra en ulykke, men er bevidst påført, da hun kom i myndighedernes varetægt i 2020.

- Vi ved, at to spædbørn har været udsat for vold. Det kan vi ikke være i tvivl om ud fra de lægelige beviser, der allerede er fremlagt, sagde anklager Emil Gregersen under sin forelæggelse af sagen, efter at han havde gennemgået de mange brud og andre skader på tvillingerne.

Forældrene kiggede knap på hinanden, da de sammen med deres forsvarsadvokater kom ind i den store retssal ved Retten på Frederiksberg.

Det kom også frem under anklager Emil Gregersens forelæggelse af sagen, at kontakten mellem den 33-årige mor og 39-årige far brød, kort tid efter at de blev løsladt fra varetægtsfængsling.

Mens moren brød sammen i gråd fra retsmødets begyndelse, forholdt faren sig mere neutralt. Da skaderne blev læst højt, måtte han dog også tørre sine øjne en enkelt gang.

Senere i dag skal den 33-årige mor, der har langt lyst hår og er iført blazer og rullekrave i blå nuancer, afgive forklaring.

Ekstra Bladet følger sagen ...