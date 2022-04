Forældre tiltalt for grov vold mod spæde tvillinger: En døde

Forældrene, der nægter sig skyldige, stilles for et nævningeting halvandet år efter anholdelsen

Et par spæde tvillinger blev udsat for så grov vold i hjemmet og på Hvidovre Hospital i månederne efter fødslen, at den ene pige døde af sine kvæstelser, og den anden pige blandt andet pådrog sig 18 knoglebrud.

Sådan lyder den barske tiltale mod tvillingernes forældre, der senere på året stilles for et nævningeting ved Retten på Frederiksberg. Forældrene, der er i 30´erne, nægter sig skyldige.

Københavns Politi har rejst tiltale mod forældrene for grov vold med døden til følge og for mishandling og lægger op til en straf på over fire års fængsel.

Sagen har været længe undervejs. Forældrene blev fremstillet i grundlovsforhør 8. oktober 2020 og varetægtsfængslet for grov vold og mishandling.

Dagen efter grundlovsforhøret døde den ene pige, og sigtelsen blev skærpet til vold med døden til følge.

Forældrene sidder ikke længere varetægtsfængslet, da sagen er færdigefterforsket. Den langstrakte sag skyldes blandt andet, at børnelæger, retsmedicinere og Retslægerådet har skullet vurdere sagen.

Forældrenes forklaring ukendt

Sagen har været behandlet for lukkede døre, og forældrenes forklaring på, hvordan børnenes skader er opstået, har ikke været fremme endnu i offentlige retsmøder.

Tvillingerne blev født i i juli 2020, og ifølge tiltalen blev de i godt to måneder frem til oktober 2020 udsat for forskellige former for vold af grov beskaffenhed, både i hjemmet i København og på Hvidovre Hospital.

Der var ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, tale om kraftig ruskning med fastholdelse og klemning omkring brystkassen. Forældrene handlede i forening eller ved 'gensidig tilskyndelse, råd eller dåd', lyder det.

Pigen, som døde 9. oktober 2020, blev tilføjet svære skader i hovedet, såkaldt 'Abusive Head Trauma'. Obduktionen viste blodansamlinger under den hårde hjernehinde, blodansamlinger i begge øjne, blodudtrædning i venstre lunges overlap og mindst seks underhudsblødninger i i ansigtet og på kroppen.

Desuden havde den spæde pige 15 brud på ribbenene, brud på begge lårben nær knæledet og brud på højre skinneben.

Den anden tvilling blev, ifølge anklageskriftet, også udsat for ruskevold, rysten og klemning omkring brystkassen, ruskning af lemmer eller kroppen og træk i armen, så hun blev tilføjet 'Battered Child Syndrome'.

Hun havde 18 knoglebrud, der især ramte ribbenene, men pigen havde også knoglebrud på venstre overarm og begge lårbens- og underbensknogler.

Ved et retsmøde 26. april skal Retten på Frederiksberg afsætte retsdage til sagen, og det vides endnu ikke, hvornår dommen i sagen vil falde.

Advokat Karoline Døssing Normann, der er forsvarer for den tiltalte mor, har ikke andre kommentarer til sagen end, at hendes klient nægter sig skyldig.

Den tiltalte fars forsvarer, advokat Jakob Buch-Jepsen, har ingen kommentarer til retssagen.