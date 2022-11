Forældre tiltalt for voldtægt: - Kommunen har jagtet den familie

Forældrene er ofre for heksejagt, mener forsvarere i sag, hvor par kræves fængslet for vold, vanrøgt og voldtægt mod deres egne børn

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): - Børns troværdighed skal måles ud fra en anden målestok, end voksnes skal. For ingen kan forvente, at børn er så præcise, detaljerede og fokuserede i deres svar, som voksne er.

Sådan indledte anklager Anders Larsson sine endelige bemærkninger i sagen mod en 49-årige mor og en 54-årig far, der er tiltalt for at have udøvet vanrøgt, vold og voldtægter mod deres egne børn. Børnene er i dag 19,14, 12 og 11 år.

Tiltalerne er hovedsageligt rejst på baggrund af beskrivelser om seksuelle overgreb, som parrets yngste søn og datter skulle have delt med sine plejeforældre, efter de blev anbragt. Modsat har de to ældste benægtet forholdene under politiafhøringer.

Mens anklagemyndigheden mener at have løftet bevisbyrden, mener forsvarerne, Karoline Normann og Hanne Ziebe, at de to forældre er ofre for en lang kommunal jagt, der eskalerer efter de tre yngste børn blev fjernet i 2018.

- Kommunen har jagtet den familie. De har været optagede af, at familiens omstændigheder så bekymrende ud. Det kan godt være, at der har været tøj på gulvet eller opvask fra dagen før – ja, sågar fra to dage før – men er det en forbrydelse? spurgte Karoline Normann retorisk ud mod nævningene og dommere.

- Der har været rigtig rigtig mange mennesker i det hus i løbet af årene. Men der har ikke været mistanke eller formodning om overgreb på det tidspunkt. Børnene bliver anbragt, alene fordi det blev besluttet, at forældrene ikke havde forældrekompetencer, pointerede Hanne Ziebe.

Foruroligende detaljer og kønssygdom

Anklager Anders Larsson mener dog, man bør vurdere de to ældstes udsagn i forhold til psykolog Katrine Zeuthens betragtninger om børns stærke loyalitetsfølelse over for sine forældre. Af den grund mener man også, at de to yngste børn er særdeles troværdige, da de udtaler sig til trods for dette.

Derudover lagde han vægt på, at de yngste børns detaljerede beskrivelser og 'foruroligende' brede kendskab til sex overskred en hver tvivl.

Undervejs har plejeforældre til børnene også vidnet i retten om børnenes tilstand, efter de blev anbragt. Her fortalte de både om, hvordan de to yngste havde en særdeles seksualiseret adfærd og gjorde seksuelle tilnærmelser både over for plejeforældre og øvrige plejebørn.

Derudover vidnede de om blå mærker flere steder på kroppen hos den yngste dreng. Han blev herefter undersøgt og testet positiv for gonore i svælget som den eneste af børnene.

Heller ikke forældrene blev testet positiv for gonore. Men her pegede anklager Anders Larsson på en læges tidligere udtalelser om, at gonore godt kan have været til stede, men være gået i sig selv.

Den uhyggelige sag har kørt i Københavns Byret siden sommer. Nu lakker sagen mod afgørelsen. Foto: Liselotte Sabroe

Ledende spørgsmål og heksejagt

I forsvarernes optik er de divergerende forklaringer børnene imellem nok til at rejse begrundet tvivl. De mener, de to yngste børn er blevet præget af oplysninger og ledende spørgsmål fra 'forudindtagede' voksne og fagfolk.

- Kan vi stole på børn? Ja, det kan vi. Spørgsmålet er nu snarere, om vi kan stole på voksne, sagde Karoline Normann og hentydede til de mange socialrådgivere, psykologer og ikke mindst politiet, der har talt med børnene et utal af gange undervejs i forløbet.

Derudover mente forsvarsadvokaterne ikke, der var tale om påfaldende adfærd hos børnene, men at det stod klart ud fra deres afhøringer, at anbringelsen ikke var i deres interesse.

- Vi har jo set børnene. Det fremstår tydeligt, at de savner deres forældre og hinanden som søskende. Hvor skulle evnen til at savne og elske komme fra? Den kan da kun komme et sted fra: Deres forældre, pointerede farens forsvarsadvokat, Karoline Normann.

Forsvarsadvokaterne lægger vægt på, at der godt kan være tale om en falsk positiv gonore-test. Derudover påpeger de, at der også er en sandsynlighed for, at drengen kan være blevet smittet i sin tid hos plejefamilien. Plejeforældrene er ikke blevet testet.

De tiltalte havde ingen endelige bemærkninger, og med det sluttede procedurerne i forhold til skyldspørgsmålet mandag, inden nævninge og dommere trak sig for at votere. Retten vil afsige skyldkendelsen mandag i næste uge.