Forældre tiltalt: Søn pisket med sjippetov

En mor beordrede sin lille søn til at tage tøjet af, og så fik han ellers pisk med et sjippetov og blev slået med en lang træstok, bælter og sandaler.

Volden blev overværet af drengens far, der ikke greb ind, men også stak sønnen hårde lussinger.

Sådan lyder en del af tiltalen mod et forældrepar fra Sydsjælland, faderen 66 år og moderen 45, der fredag stilles for Retten i Næstved.

De nægter sig skyldige, men er tiltalt for at have mishandlet sønnen gennem otte år fra han var seks år gammel, låst ham inde på et værelse gennem mange timer uden mulighed for, at han kunne komme på toilettet, og for psykisk vold.

'Du er en skændsel'

Den psykiske vold bestod af, at drengen, ifølge tiltalen, blev truet med at blive slået ihjel, ikke fik tilstrækkeligt med mad og blev bebrejdet, at han var biseksuel og en 'skændsel'.

Han blev truet med at blive sendt til Kenya, hvor han ville blive skudt, og han fik frataget sin mobiltelefon og iPad.

Faderen er dansk, mens moderen er fra Kenya, og anklagemyndigheden kræver hende udvist med et indrejseforbud i seks år.

Afstraffelsen af drengen begyndte i 2012, da han var seks år, og fortsatte frem til december sidste år, lyder tiltalen.

Jævnligt blev han låst inde som straf på et værelse i mange timer, og forældrene er derfor tiltalt for frihedsberøvelse.

Politiet kom ind i sagen, da kommunen anmeldte forældrene, efter at drengen havde betroet sig. Han er afhørt på video, der skal afspilles i retten. Også otte vidner fra kredsen omkring forældrene er indkaldt.

Retten i Næstved har afsat to dage til retssagen.