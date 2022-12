Forældre voldtog eget barn: Skal seks år i fængsel

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Børnesex, vold og vanrøgt mod sine egne børn skal koste et forældrepar seks års fængsel.

Til trods for omstændighederne syntes den 49-årige mor og 54-årige far ikke synderligt påvirkede eller overraskede, da den omfattende sag mod dem kulminerede, idet retsformanden læste dommernes og nævningenes afgørelse op i retten.

Den dømte far sad med blikket stift rettet frem mod dommerne med ryggen til tilskuere og presse, så man kun kunne ane hans røde, kortklippede lokker. Moren havde halvdelen af sin lange, brune hår smurt tilbage og samlet som en pisk i nakken. Blikket var tomt og udtryksløst.

Retten fandt det bevist, at forældrene i fællesskab misbrugte det ene af deres børn seksuelt.

Derudover er faren fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse ved at have gjort seksuelle tilnærmelser mod pigen, mens moren er kendt skyldig i blufærdighedskrænkelse ved at have filmet sin ældste søn, mens han var nøgen i badet og bad hende stoppe. Han menes at have været 12-13 år på tidspunktet, videoen blev optaget.

Tiltalen om seksuelt misbrug inkluderede også parrets yngste datter, men her blev forældrene frifundet, da retten ikke fandt forholdet bevist med den nødvendige sikkerhed.

Parrets børn blev fjernet fra forældrene tilbage i december 2018 og er i dag 11, 12, 14 og 19 år.

Forældrene ankede til frifindelse på stedet, men blev varetægtsfængslede.

Voldtog yngste søn

Det er på baggrund af uhyggeligt detaljerede og troværdige beskrivelser fra parrets yngste børn, at retten finder de to forældre skyldige i at have haft 'henholdsvis samleje, analt samleje og anden kønslig omgængelse end samleje' med den yngste søn. Drengen var blot otte år og pigen syv, da de blev fjernet fra hjemmet.

Børnene skulle have beskrevet hændelserne til sine plejeforældre, som efterfølgende fik børnene tjekket og afhørt. Undersøgelser viste, at drengen var positiv for gonoré i svælget. Retten fandt det dog ikke bevist, at sygdommen kom fra forældrene.

Derudover blev forældrene frifundet for seksuelt misbrug, hvad angår den yngste pige, da hendes hukommelse under afhøringerne var meget begrænset og udetaljeret - i modsætning til drengens.

Dog kendes faren skyldig i blufærdighedskrænkelse af pigen ved i et enkelt tilfælde at have ført til penis rundt på pigens vagina uden på tøjet.

Vold og vanrøgt

Mens retten ikke fandt det bevist, at der var tale om strafbar vanrøgt af børnene, blev de fundet skyldige i vold mod børnene. Volden bestod af slag med flad hånd på kroppen og - i den yngste piges tilfælde - på den bare numse.

Derudover fik drengen i flere tilfælde sat gaffatape for munden, hvis han larmede.

Selvom flere forhold fra anklageskriftet ikke er fundet beviseligt, finder retten dog stadig at forældrene er skyldige i at have behandlet alle deres fire børn nedværdigende ved blandt andet at lukke dem inde på deres værelser.